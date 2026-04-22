Cristian Tudor Popescu a susținut că pe Sorin Grindeanu, liderul PSD, „îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”, deoarece pe el nu-l interesează bunul mers al economiei private românești, ci „atârnătorii de stat – adică de mărinimia otrăvită și coruptă a PSD”. Gazetarul a mai susținut că Sorin Grindeanu și George Simion, liderul AUR, își vor face o prioritate din înlăturarea lui Mugur Isărescu de la BNR.

CTP: Pe Grindeanu îl doare în organul genital de economia României

„Bolojan, Ciucu, Fritz, precum și analiști economici și politici serioși lui Grindeanu că, în cazul ruperii actualei coaliții, urmarea nu poate fi decât și mai rea, chiar catastrofală, pentru români și România. Dânșii n-au priceput un lucru: pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, , de răul României. El nu are nevoie de un sector privat bine dezvoltat, de oameni care să se susțină prin muncă cinstită și să-și plătească dările, de fonduri UE greu de dijmuit, ci de atârnători de stat – adică de mărinimia otrăvită și coruptă a PSD”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

CTP: Prioritară va fi înlăturarea lui Mugur Isărescu

Gazetarul a scris apoi că pentru Sorin Grindeanu și George Simion prioritară va deveni înlăturarea lui Mugur Isărescu și a profesioniștilor din Banca Națională: „Un singur obstacol ar mai avea Grindeanu și Simion în organizarea festivalului de faliment al țării: Banca Națională. Deci, prioritară va fi înlăturarea lui Mugur Isărescu și a profesioniștilor de la BNR, visul de aur al lui Dragnea, Vâlcov-Cavou și Zamfir. Partidele de soiul PSD au ca ultimă bombă incendiară tipărirea de lei cât cuprinde, adică de bani falși. Reamintesc versul memorabil al formației Paraziții: „Vreau să dau bani falși de pomană””.

Cum își explică CTP reacția lui Robert Negoiță

Gazetarul a încercat apoi să dea o posibilă explicație pentru ieșirea de ieri a lui Robert Negoiță, primarul social-democrat al Sectorului 3, premierului PNL Ilie Bolojan.

„Uluitor, păstrând proporțiile, este saltul mortal de partea lui Ilie Bolojan performat de primarul PSD al sectorului 3. Robert Negoiță a desființat pe net, punct cu punct, „doctrina” lui Știucă. Mi-e imposibil să bănuiesc de mustrări de conștiință un fruntaș PSD. Așa că încerc să-mi explic stânga-mprejur executată de Negoiță: ținta sa ar fi Grindeanu. Ar putea fi semnalul începerii mazilirii sale, după modelul Dragnea și Ciolacu. Dacă-i așa, Știucă va avea prilejul să vadă cât valorează acel 97,7%, unanimitatea ceaușistă a celor 5.000, strigată ca „votul poporului”, a mai scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.