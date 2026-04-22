Meteorologii avertizează că există risc însemnat de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în Munții Făgăraș și . La stația meteo de pe Vârful Omu, stratul de zăpadă a ajuns la 2,2 metri, potrivit buletinului nivometeorologic transmis miercuri.

Condiții de iarnă severă la altitudine

În zonele montane de peste 1.800 de metri, stratul nou de zăpadă depus recent măsoară între 15 și 20 de centimetri. Acesta s-a așezat peste un strat mai vechi, deja înghețat, ceea ce creează condiții instabile în stratul de zăpadă, conform Agerpres.

Specialiștii explică faptul că diferența de structură dintre straturi favorizează alunecarea zăpezii, mai ales în condiții de vânt puternic și temperaturi scăzute.

Risc de avalanșe de gradul 3 din 5

În Munții Făgăraș și Bucegi, riscul de avalanșe este încadrat la gradul 3 din 5, ceea ce înseamnă risc însemnat.

Meteorologii avertizează că în continuare vântul va spulbera zăpada proaspătă și va contribui la formarea unor noi plăci de vânt, instabile.

„Va exista riscul declanșării unor avalanșe prin alunecarea stratului nou-depus peste cel vechi și întărit, chiar și la supraîncărcări mici”, precizează specialiștii.

Situație mai stabilă sub 1.800 de metri

Sub altitudinea de 1.800 de metri, riscul de avalanșe este redus, încadrat la gradul 1 din 5. În aceste zone sunt posibile doar curgeri izolate sau avalanșe de mici dimensiuni, mai ales pe pantele abrupte sau în zonele unde s-a acumulat zăpadă.

Chiar și așa, meteorologii recomandă atenție sporită pentru drumeții sau activități montane.

Alte masive montane din România

În restul masivelor montane, riscul este în general moderat, respectiv gradul 2 din 5. Acesta este valabil inclusiv în Carpații Orientali, în zone precum Rodnei, Călimani-Bistriței și Ceahlău, dar și în Carpații Meridionali, precum Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu.

Meteorologii recomandă evitarea traseelor alpine de altitudine mare în această perioadă, întrucât combinația dintre stratul nou de zăpadă, vântul puternic și stratul vechi înghețat poate favoriza declanșarea avalanșelor chiar și la supraîncărcări mici.