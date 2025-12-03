Fenomenul dezinformării reprezintă o ameninţare la adresa democraţiei şi pune presiune atât pe autorităţi, cât şi pe instituţiile independente de presă. Un nou parteneriat pentru combaterea dezinformării în România și Republica Moldova a fost semnat la Bucureşti între Deutsche Welle şi RFI.

Deutsche Welle și RFI România au parafat un memorandum de cooperare care acoperă România și Republica Moldova, având ca obiectiv principal consolidarea eforturilor de combatere a dezinformării și facilitarea realizării unor coproducții locale.

La ceremonia de semnare au fost prezente Barbara Massing, Director General al Deutsche Welle, și Marie-Christine Saragosse, Director General France Médias Monde, care au subliniat importanța parteneriatului pentru întărirea peisajului mediatic din regiune.

Totodată, colaborarea dintre B1 TV și Deutsche Welle, care durează de peste zece ani, rămâne un exemplu de succes în promovarea conținutului jurnalistic internațional. Postul nostru difuzează producții apreciate marca DW și beneficiază în mod constant de expertiza jurnaliștilor Deutsche Welle.