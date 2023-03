Directorul CFR Călători, după accidentul din Teleorman: „Era mai bine dacă mecanicul dormea, că îl frâna sistemul de siguranţă”

Diectorul CFR Călători, Traian Preoteasa, susține că mecanicul trenului de călători este principalul responsabil pentru a . Acesta ar fi ignorat semnalele și a frânat mult prea târziu.

Directorul CFR despre accidentul din Teleorman

”Mecanicul de locomotivă, din diferite motive pe care le va explica comisiei de anchetă, a depăşit controlat (…) semnalul pe culoarea roşie. De ce a făcut treaba asta, va da explicaţii comisiei de anchetă, eu am discutat cu mecanicul, ştiu despre ce e treaba, dar, mai departe, nu pot să spun deocamdată. Când a văzut că nu i se face cale liberă şi a observat trenul de marfă în faţă, a frânat total trenul. Din frână, se vede că impactul dintre locomotivă şi ultimul vagon din trenul de marfă, nu are nimic nici locomotiva, nici ultimul vagon de marfă. Nu vreau să spun nimic, evenimentul este de gravitate maximă, numai că, din fericire, consecinţele au fost, cel puţin în prima fază, mici. Deci a lovit vagonul de marfă, vagonul de marfă a creat o undă de şoc, dat fiind că trenul de marfă are mai largă cupla de legare şi tampoanele şi a ridicat puţin penultimul vagon din tren”, a spus directorul CFR Călători pentru Euronews.ro.

Directorul CFR mai precizează că fapta a fost de o gravitate maximă și că mecanicul trenului de călători nu a lăsat să funcţioneze sistemul de siguranţă, fapt care arată că nu dormea în momentul producerii accidentului

”Dacă dormea, era mai bine, că îl frâna sistemul de siguranţă. Or el a depăşit controlat. Deci exclud somnul sau socializare (faptul că mecanicul ar fi fost distras de reţelele de socializare – n.r.), pentru că el a depăşit controlat semnalul. Dacă dormea, din punct de vedere al impactului, se frâna pe loc şi nu ajungeam la acest caz. Deci dacă dormea, era mai bine decât să depăşească controlat semnalul”, a adăugat directorul CFR Călători.

Trei persoane au fost transportate la spital luni, 13 martie, după ce un tren care circula pe ruta Arad- Bucureşti Nord a intrat într-un marfar.

În tren se aflau peste 200 de persoane, care au fost transportate către stația CFR din Roșiorii de Vede, potrivit .

Plan Roșu de Intervenție activat după un apel la 112

„În jurul orei 04:00, un apel la 112 anunţa un accident feroviar, un tren de călători care a deraiat în judeţul Teleorman, între Roşiorii de Vede si Măldăeni.

Astfel, pentru gestionarea eficientă a evenimentului, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, care presupune suplimentarea echipajelor operative, inclusiv a celor medicale la faţa locului.

Odată ajunse, forţele de intervenţie au constatat că accidentul feroviar nu se confirma. Trenul circula pe ruta Arad- Bucureşti Nord s-a oprit brusc”, a anunţat IGSU.

Ulterior, reprezentanții ISU Teleorman au transmis că trenul de pasageri a frânat pentru că în fața sa se afla un marfar care transporta autoturisme la Constanța.

Mai multe persoane au fost evaluate la faţa locului de echipajele medicale, 3 victime fiind transportate la spital.