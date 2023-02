Directorul Poștei Române: O scrisoare poate ajunge de la București la Brașov și în cinci zile

Directorul Poștei Române, Vasile Ștefan, a spus că o scrisoare trimisă de la București la Brașov poate face și cinci zile pe drum, în condițiile în care instituția a rămas fără 2.000 de angajați.

Directorul Poștei Române, despre deficitul de personal

“În cinci zile. Sunt reglementările ANCOM. Sigur, nu trebuie să o ducem în maxim cinci zile, dar onorăm lucrul ăsta, de cinci zile”, a spus directorul Poştei Române, la Digi24.

Pe de altă parte, directorul Poștei recunoaște că aproape nimeni nu mai trimite scrisori astăzi: “E aproape inexistentă. Aproape nimeni nu mai trimite scrisori. (…) De aceea noi nu avem neapărat o strategie comercială prin care să convingem cetăţenii să aducă scrisorile la Poştă”, spune Valentin Ştefan.

Acesta a adăugat că Poşta a pierdut 2.000 de angajaţi în urmă cu un an şi jumătate, iar în prezent au mai rămas puţin peste 10.000 de oameni care livrează scrisori.

Vasile Ştefan a adăugat că pentru angajaţii care lucrează în zonele de munte compania a achiziţionat patru ATV-uri, însă a fost greu să-i convingă pe poştaşi să le folosească. „A fost o provocare. Am cumpărat doar patru ATV-uri, deşi cred că e nevoie de mult mai multe, şi am insistat ca acolo unde terenul o solicită, unde relieful este foarte prost, angajaţii Poştei să folosească ATV-uri. Şi am cumpărat patru ATV-uri, nu le-a vrut nimeni şi a trebuit să insistăm, efectiv, să le preia. Din fericire, odată ce se încearcă ceva nou în Poştă, imediat devine ceva la modă şi e acceptat. Poate cel mai mediatizat caz este în judeţul Alba, în Apuseni, o colegă de-a noastră a acceptat să folosească ATV-ul şi acum ne mândrim cu ea”, a spus directorul Poştei.