Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a susținut că sunt oameni în Societatea de Transport Bucureşti (STB) care își iau concedii medicale, deși n-au nevoie, pentru ca în timpul lor să fie rechemați la serviciu și să fie plătiți astfel pentru ore suplimentare. Declarația a fost făcută în contextul în care 20 de șoferi ai STB tocmai au fost plasați sub control judiciar, fiind cercetați pentru furtul a unei tone de motorină dintr-o autobază.

Întrebat ce părere are despre situaţia de la STB, Ciprian Ciucu a răspuns: „Am o părere foarte proastă. Sunt şi alte lucruri care nu sunt în regulă la STB. Dincolo de problema de management, avem informaţii că se abuzează de concedii medicale şi rechemare din concediu medical, pentru a se efectua anumite ore suplimentare, care sunt mai scumpe. Am cerut managementului STB să îşi facă treaba. Voi comunica pe această temă într-o conferinţă de presă dedicată acestui subiect. E bine că cei care au descoperit acea reţea de furt de combustibil şi-au făcut datoria şi că a fost anihilată”.

Șoferii STB cercetați pentru furt de motorină au fost plasați sub control judiciar și nu au voie să-și exercite meseria pe o perioadă de 60 de zile.

„În perioada 23.01.2026 – 17.04.2026, pe timpul nopții, mai mulți conducători auto, salariați ai Societății de Transport Public București, au sustras, în timpul programului de lucru, combustibil din rezervoarele autobuzelor aparținând societății, faptele fiind comise în incinta punctului de lucru – Autobaza Nordului, situat în București, sector 1”, a transmis Parchetul, într-un comunicat citat de .

În dosar au fost efectuate 20 de în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, fiind găsită circa o tonă de motorină.