Petre-Mircea Bogdan, unul dintre avocații lui Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru violarea sediului profesional. Anul trecut, acesta fusese reținut pentru că a încercat să agreseze sexual o minoră.

Avocatul lui Călin Georgescu, vizat de noi acuzații

Petre-Mircea Bogdan este acuzat că, anul trecut, a intrat în biroul directorului ANAF Bucureşti și a perturbat o şedinţă în care se discuta executarea unei dispoziţii definitive de confiscare la o societate comercială.

„În data de 18.06.2025, în intervalul orar 11:25 – 11:52, inculpatul, sub falsul pretext că ar avea o audienţă la un funcţionar public din cadrul instituţiei, a pătruns, fără drept, respectiv cu nesocotirea procedurii de sistem pentru gestionarea cererilor de audienţă şi circuitul acestora în cadrul ANAF şi în structurile subordonate, în sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, situat în mun. Bucureşti, sector 2, într-o zonă nedestinată publicului şi fără a avea acordul vreunei persoane îndreptăţite să-l dea, respectiv în biroul directorului general al instituţiei, unde se desfăşura o şedinţă de lucru privind executarea unei dispoziţii de confiscare prin echivalent dispusă de la o societate comercială, printr-o hotărâre penală definitivă, cu intenţia de a perturba lucrările şedinţei”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, citat de

Procurorii mai spus că Petre-Mircea Bogdan a refuzat să plece, deși inclusiv directorul general al instituției i-a cerut acest lucru.

Avocatul, reținut anul trecut sub acuzația de agresiune sexuală

În vara anului trecut, același Petre Mircea Bogdan a fost reținut de polițiștii din Voluntari după ce o minoră de 15 ani. Lui i s-a deschis atunci dosar penal pentru agresiune sexuală, loviri sau alte violențe.

Minora a fost audiată și le-a povestit polițiștilor că ar fi fost abordată de avocat într-un centru comercial.

Cazul a fost documentat și de „Justițiarul de Berceni”, care l-a luat la întrebări pe avocat când era săltat de poliție: „Sunteți avocatul lui Călin Georgescu și ați venit la o întâlnire cu o minoră de 15 ani? De ce vă ia Poliția? De asta ajunge domnul Călin Georgescu la Pușcărie, pentru că avocații lui se întâlnesc cu minore?”.