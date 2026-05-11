FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, invocă o analiză dură publicată de Frankfurter Allgemeine Zeitung și susține că PSD a contribuit la înlăturarea lui Ilie Bolojan tocmai pentru că acesta a încercat să oprească mecanismele de redistribuire politică a banilor publici.

FAZ: PSD a direcționat bani publici și fonduri europene către propria clientelă

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a lansat luni un atac dur la adresa PSD, citând amplu dintr-un articol publicat de prestigiosul cotidian german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), sub titlul sugestiv „A fura, a împărți și a conduce”.

Articolul semnat de jurnalistul Michael Martens poartă subtitlul: „Social-democrații din România sunt considerați corupți. De ce sunt totuși aleși?” și analizează mecanismele prin care PSD și-a menținut influența politică timp de decenii, în ciuda numeroaselor acuzații de corupție. FAZ susține că partidul a construit o vastă rețea clientelară alimentată din bani publici și fonduri europene.

Una dintre cele mai dure concluzii din analiza FAZ vizează modul în care PSD și-a consolidat influența în teritoriu.

Potrivit publicației germane, „mașinăria de putere a PSD a reușit timp de decenii să redirecționeze bani publici și fonduri europene către propria clientelă”. De la actualul lider interimar Sorin Grindeanu, scrie FAZ, se așteaptă să păstreze intact acest mecanism și accesul la resursele financiare.

Analiza îl citează pe istoricul Oliver Jens Schmitt, specialist în Europa de Sud-Est, care descrie PSD drept „un partid al primarilor”, dependent de distribuirea de resurse către susținători: contracte publice, funcții și beneficii electorale.

„Pierderea puterii este pentru PSD extrem de periculoasă”, explică Schmitt, tocmai pentru că afectează această capacitate de a recompensa rețeaua politică locală.

„Bolojan a încercat să oprească aceste practici, iar PSD l-a răsturnat”

Cel mai puternic pasaj citat de Dan Motreanu se referă direct la fostul premier Ilie Bolojan.

Potrivit FAZ, faptul că Bolojan a încercat să limiteze aceste practici și a obținut deja unele rezultate a determinat PSD să acționeze pentru îndepărtarea sa de la putere, alături de AUR.

„Faptul că premierul liberal Ilie Bolojan a încercat să pună capăt acestor practici și a avut deja unele succese a determinat PSD să îl răstoarne de la putere împreună cu naționaliștii AUR. Reticențele ideologice au fost minime”, notează publicația germană, potrivit sursei citate.

Dan Motreanu afirmă că această concluzie confirmă ceea ce PNL a susținut constant: reformele începute de Bolojan au lovit direct în interesele financiare ale PSD și ale rețelei sale de influență.

FAZ: „PSD este un partid clientelar naționalist-populist”

O altă observație severă din analiza FAZ privește poziționarea ideologică a PSD.

Potrivit istoricului Oliver Jens Schmitt, citat de publicație, „mulți membri ai PSD au orientări antioccidentale”, iar la nivel de bază numeroși membri împărtășesc ideile AUR.

Concluzia formulată este una extrem de dură:

„În esență, PSD este un partid clientelar naționalist-populist, iar pretinsa sa orientare proeuropeană are legătură în primul rând cu fondurile europene.”

În acest context, Dan Motreanu afirmă că doar Sorin Grindeanu mai crede că poate convinge Bruxelles-ul repetând că PSD este un partid pro-european.

Electoratul PSD se erodează, iar voturile migrează către AUR

FAZ mai notează că PSD se confruntă cu o scădere accentuată a bazei electorale.

Potrivit datelor citate în articol, numărul alegătorilor partidului a scăzut de la 3,2 milioane în 2016 la puțin peste două milioane în 2024.

O parte dintre votanți „dispar biologic”, iar alții migrează spre AUR, partid perceput încă drept antisistem.

Această evoluție explică, potrivit FAZ, de ce AUR începe să depășească PSD, folosind metode similare, dar fără „mantaua proeuropeană”.

Siegfried Mureșan avertizează: România poate pierde 10 miliarde de euro din PNRR

În articol este citat și europarlamentarul Siegfried Mureșan, care avertizează asupra riscului major ca România să piardă următoarele tranșe din fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acestuia, România mai are timp doar până în august pentru a accesa cele 10 miliarde de euro rămase.

Mureșan susține că Bolojan convenise deja cu Comisia Europeană un plan de reforme pentru accelerarea absorbției fondurilor și recuperarea întârzierilor lăsate de guvernele anterioare.

„Există un risc real ca România să piardă acești bani”, avertizează europarlamentarul liberal, care afirmă că adevăratul motiv al îndepărtării lui Bolojan a fost tocmai programul său de reforme.

PNL: PSD nu mai poate ascunde alianța de interese cu extremiștii

Dan Motreanu mai susține că arată limpede contradicția dintre discursul oficial al PSD și acțiunile sale politice.

Potrivit acestuia, alianța de conjunctură cu AUR pentru căderea unui premier reformist și proeuropean demonstrează că interesele financiare au prevalat în fața oricărei orientări doctrinare.

În opinia liberalului, PSD nu mai poate pretinde credibilitate europeană în timp ce blochează reformele cerute de Bruxelles și pune în pericol miliarde de euro din fondurile europene destinate României.