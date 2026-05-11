Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 16:26
Cuprins
  1. Prin ce calvar a trecut această tânără de 17 ani  
  2. Ce măsuri s-au luat împotriva agresorului

O tânără de 17 ani a trecut prin momente de coșmar după ce a fost exploatată sexual și agresată fizic de un bărbat de 29 de ani. Bărbatul pretinde că ar fi avut sentimente pentru ea.

Prin ce calvar a trecut această tânără de 17 ani  

Anchetatorii DIICOT au descoperit că abuzurile au început în luna decembrie 2024, când bărbatul a adăpostit victima în diverse locații din oraș.

Sub pretextul că o iubea, acesta a început să o oblige pe adolescentă să practice prostituția, încasând toate sumele de bani. Atunci când încerca să se opună, victima era pedepsită prin metode extrem de violente, fiind lovită și torturată cu obiecte încinse.

„Probatoriul administrat a reliefat că persoana vătămată a fost supusă la multiple presiuni de natură psihică, precum și la acte de violență fizică. La examinarea medico-legală a reieșit că persoana vătămată minoră prezenta leziuni pe membrele superioare care s-au putut produce prin arsură cu corp fierbinte”, a declarat DIICOT. 

Ce măsuri s-au luat împotriva agresorului

Exploatarea a continuat până la sfârșitul lunii ianuarie 2025, perioadă în care agresorul a menținut controlul asupra fetei prin teroare.

În urma denunțului și a investigațiilor realizate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, bărbatul a fost reținut.

Probele medicale au confirmat faptul că minora a suferit numeroase traumatisme care au necesitat zile de îngrijiri medicale.

„Prezenta leziuni de violență pe membrele inferioare care s-au putut produce prin lovire cu un corp dur, care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile, respectiv 5-6 zile de îngrijiri medicale”, a declarat DIICOT.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat oficial de trafic de minori.

