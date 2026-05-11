Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare

În interiorul PNL apar noi tensiuni, după ce liderul Senatului, Mircea Abrudean, a lansat ideea organizării unui congres, într-un context în care divergențele interne se adâncesc. Propunerea vine pe fondul unor discuții tot mai intense despre direcția partidului și despre modul în care este gestionată relația dintre conducerea centrală și grupurile parlamentare. În partid se conturează inclusiv scenariul unei posibile reorganizări a structurilor parlamentare, cu riscul unei fragmentări a grupurilor din Camera Deputaților și Senat.

Abrudean deschide discuția: congres extraordinar în PNL

, Mircea Abrudean, un apropiat al lui Ilie Bolojan, a declarat luni, la Parlament, că riscul scindării PNL există și că atât el cât și alți colegi din teritoriu cred că ar trebui organizat un Congres al partidului pentru o nouă echipă de conducere.

„Din punctul meu de vedere și al multor altor colegi din țară, cred că este nevoie de o reformă a PNL și acest lucru trebuie făcut în organismele statutare. Eu cred că odată cu această decizie de a intra în opoziție, cred că este nevoie și este loc pentru o reformare a PNL. Acest lucru se poate face prin organismele statutare.”, a declarat Mircea Abrudean.

Întrebat dacă există riscul ca PNL să se scindeze și să apară în Parlament un nou grup desprins din PNL pe modul ALDE, Abrudean a răspuns că „riscul există, cu siguranță”.

Taberele din partid

Imediat după demiterea guvernului Ilie Bolojan în Parlament, mai mulți liberali din conducerea partidului, cei mai importanți fiind 3 din cei 4 prim-vicepreședinți – Cătălin Predoiu, Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc – s-au exprimat pentru ca PNL să nu excludă refacerea coaliției cu PSD.

Asta deși, în Biroul Național al PNL s-a votat intrarea partidului în opoziție după moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan. Din cei 54 de membri ai structurii, prezenți la ședință, 50 au votat în favoarea intrării în opoziție. S-au abținut Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa și Ion Iordache.