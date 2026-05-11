Rezerva de aur a SUA din Fort Knox, pusă sub semnul întrebării. Ce spune raportul privind activele

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 15:01
Cuprins
  1. Problema care ridică semne de întrebare
  2. Lipsa unui audit complet al rezervelor de aur a SUA
  3. Cum s-a ajuns aici
  4. Discuții tot mai intense despre transparență

O analiză publicată de Mises Institute readuce în atenție una dintre cele mai controversate teme din sistemul financiar american, anume, cât de valoroase și cât de verificabile mai sunt, în realitate, rezervele de aur ale SUA.

Raportul susține că o mare parte din aurul depozitat la Fort Knox nu ar îndeplini standardele moderne de puritate utilizate în tranzacțiile internaționale. Mai exact, doar o mică parte dintre lingourile aflate în depozitul american ar corespunde normelor actuale acceptate pe piețele globale de metale prețioase, relatează Mises Institute, citat de către Știrile Pro Tv.

Problema care ridică semne de întrebare

Conform standardelor stabilite de London Bullion Market Association, aurul utilizat în tranzacții internaționale trebuie să aibă un grad ridicat de puritate. Documentele invocate în analiză arată însă că majoritatea lingourilor păstrate la Fort Knox provin din topirea monedelor americane vechi, realizate în trecut din aur de puritate mai redusă.

Astfel, rezervele americane ar fi compuse în mare parte din așa-numitul „coin gold”, adică aur provenit din monede istorice, cu o puritate inferioară celei cerute astăzi în marile centre financiare.

Autorii materialului susțin că această situație ar putea crea dificultăți în eventualitatea în care Statele Unite ar avea nevoie să utilizeze rapid aurul pentru operațiuni internaționale sau garanții financiare.

Lipsa unui audit complet al rezervelor de aur a SUA

Un alt punct sensibil evidențiat în raport este absența unui audit fizic complet și independent al aurului american în ultimele decenii. Potrivit sursei, ultima verificare amplă a rezervelor ar data din anii ’70, iar procedurile desfășurate atunci au fost criticate pentru lipsa transparenței.

Articolul publicat de Mises Institute amintește inclusiv episodul din 1974, când oficialii americani au permis accesul presei și al unor politicieni într-o singură secțiune a Fort Knox, într-un demers considerat mai degrabă simbolic decât o verificare a rezervelor.

De atunci, mai multe organizații și parlamentari americani au cerut audituri complete, inclusiv verificarea seriilor lingourilor, a purității și a istoricului tranzacțiilor asociate rezervelor de aur.

Cum s-a ajuns aici

Raportul leagă actuala structură a rezervelor de aur de politicile introduse în perioada Marii Crize Economice de administrația președintelui Franklin D. Roosevelt. În 1933, guvernul american a restricționat deținerea privată de aur și a centralizat cantități uriașe de metal prețios în rezervele federale.

O mare parte din aurul confiscat sau predat atunci provenea din monede aflate în circulație, care ulterior au fost topite și transformate în lingouri. Tocmai această origine explică, potrivit analizei, nivelul mai redus de puritate al unei părți importante din aurul depozitat astăzi la Fort Knox.

Discuții tot mai intense despre transparență

Subiectul rezervelor de aur a SUA reapare periodic în dezbaterile economice și politice din SUA, mai ales în situația conflictelor financiare globale și al creșterii interesului pentru active considerate sigure.

În ultimii ani, mai mulți politicieni republicani au cerut auditarea completă a rezervelor și rafinarea lingourilor care nu respectă standardele moderne, însă autoritățile americane nu au anunțat până acum un proces amplu de reverificare publică a aurului depozitat la Fort Knox.

