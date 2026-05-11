Fostul cancelar german Gerhard Schröder a revenit în centrul atenției internaționale după ce Vladimir Putin l-a indicat drept unul dintre politicienii europeni cu care ar prefera să poarte discuții privind încheierea războiului din Ucraina.

Declarația liderului rus a stârnit rapid reacții în Germania, unde relațiile apropiate ale lui Schröder cu Moscova continuă să provoace controverse inclusiv în interiorul propriului partid politic.

Putin îl vede pe Schröder drept interlocutor pentru pace

În timpul evenimentelor dedicate Zilei Victoriei, liderul de la Kremlin a sugerat că fostul cancelar german ar putea avea un rol într-un eventual dialog diplomatic între Rusia și Occident. Vladimir Putin a transmis că îl consideră pe Schröder unul dintre puținii politicieni europeni cu care ar putea purta discuții directe.

„Dintre toți politicienii europeni, aș prefera discuții cu Schröder.”, a declarat liderul rus, potrivit Deutsche Welle, citat de .

Afirmația vine într-un moment în care Rusia și Ucraina respectă un armistițiu temporar de trei zile, anunțat după negocieri intermediate de administrația americană condusă de președintele Donald Trump.

Biroul lui Gerhard Schröder a evitat însă orice poziție oficială după apariția declarației Kremlinului. Reprezentanții fostului cancelar au transmis simplu că nu vor comenta subiectul.

Germania pune sub semnul întrebării credibilitatea Moscovei

Surse din administrația germană, citate de presa internațională, au respins rapid ideea unei medieri susținute de Kremlin. Oficialii au susținut că nu și-a modificat condițiile privind războiul din și că un prim test real al intențiilor Rusiei ar fi prelungirea armistițiului anunțat pentru acest weekend.

Relația apropiată dintre Gerhard Schröder și Vladimir Putin continuă să fie unul dintre cele mai sensibile subiecte din politica germană. După retragerea din funcția de cancelar, Schröder a colaborat cu companii energetice ruse și a fost criticat în repetate rânduri pentru pozițiile considerate favorabile Kremlinului.

Într-un articol publicat la începutul anului în publicația Berliner Zeitung, fostul lider german a condamnat invazia Rusiei în Ucraina, însă a cerut și reluarea importurilor energetice rusești către Germania.

„Dar sunt și împotriva demonizării Rusiei ca inamic etern.”, potrivit Berliner Zeitung.

Social-democrații germani sunt împărțiți

În interiorul Partidului Social Democrat din Germania (SPD), formațiunea din care face parte Schröder, opiniile sunt divergente în privința unui posibil rol de mediator.

Unii lideri politici consideră că apropierea fostului cancelar de Kremlin îl descalifică automat pentru o asemenea misiune diplomatică.

„Un mediator nu poate fi prietenul lui Putin.”, potrivit Tagesspiegel.

Michael Roth, fost parlamentar SPD și fost președinte al comisiei pentru afaceri externe, a susținut că orice negociator trebuie să fie acceptat și de Ucraina.

Pe de altă parte, există și voci din partid care cred că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai activ în negocierile de pace. Parlamentarul Ralf Stegner a declarat că o eventuală implicare a lui Schröder nu ar trebui exclusă din start.

„Dacă cineva precum Schröder ar reuși să facă acest lucru, ar fi o neglijență să fie respins.”, potrivit Spiegel.

Între timp, liderii europeni analizează discret posibilitatea unor negocieri directe între Moscova și Kiev, pe fondul nemulțumirilor crescânde privind eficiența demersurilor diplomatice conduse de Statele Unite.

În paralel, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat recent că Uniunea Europeană este pregătită pentru discuții separate cu ambele părți atunci când contextul politic o va permite.