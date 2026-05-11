Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni

11 mai 2026, 16:11
sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. Nicușor Dan cheamă partidele la discuții formale la finalul săptămânii
  2. Patru scenarii discutate pentru viitoarea guvernare
  3. Nicușor Dan exclude alegerile anticipate

Președintele Nicușor Dan urmează să convoace, cel mai probabil la finalul acestei săptămâni, consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern, după căderea Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Nicușor Dan cheamă partidele la discuții formale la finalul săptămânii

Potrivit surselor politice, la Palatul Cotroceni sunt analizate două variante majore: formarea unui guvern politic, susținut de o majoritate parlamentară clară, sau instalarea unui guvern tehnocrat, cu un mandat limitat și obiective precise.

Șeful statului încearcă să contureze o formulă de stabilitate într-un context politic complicat, în care alianțele tradiționale sunt fragile, iar negocierile dintre partide rămân tensionate.

Patru scenarii discutate pentru viitoarea guvernare

Conform surselor politice, la Cotroceni sunt analizate mai multe scenarii de guvernare, fiecare cu propriile condiții politice și blocaje.

Printre variantele aflate în discuție se numără:

Refacerea unei coaliții largi pro-occidentale

Aceasta ar presupune o formulă cu PSD, PNL, USR, UDMR și susținerea grupului minorităților naționale. Este scenariul considerat cel mai stabil din punct de vedere parlamentar, dar și cel mai greu de negociat.

Sursele Digi24 arată că diferențele dintre liderii politici sunt majore, mai ales în privința numelui viitorului premier.

Guvern politic restrâns, fără toate partidele mari

O altă variantă ar fi un Executiv format doar dintr-o parte a actualelor forțe parlamentare, cu sprijin punctual în Parlament.

PSD ar prefera o coaliție cu PNL, însă fără Ilie Bolojan în poziția de premier. În paralel, USR și-ar menține preferința pentru o formulă coordonată împreună cu Bolojan.

Guvern tehnocrat cu mandat limitat

Această formulă ar presupune instalarea unui Cabinet de specialiști, fără apartenență politică directă, care să administreze perioada de tranziție și să pregătească marile decizii economice.

Sursele spun că această opțiune este luată serios în calcul, mai ales dacă partidele nu reușesc rapid să construiască o majoritate funcțională.

Un astfel de guvern ar avea o „foaie de parcurs” clară, cu obiective punctuale și termen scurt de implementare.

Interimat prelungit și negocieri extinse

Dacă negocierile politice se blochează, este posibil ca perioada de interimat să se prelungească. Nicușor Dan nu crede că noul Guvern poate fi format foarte repede, iar procedura ar putea dura mai mult decât se anticipa inițial.

Această variantă ar menține presiunea pe partide și ar amâna decizia finală privind noul premier.

Nicușor Dan exclude alegerile anticipate

Președintele a transmis deja că nu ia în calcul organizarea alegerilor anticipate și că obiectivul său este formarea unui „guvern pro-occidental”, capabil să asigure stabilitate politică și economică.

„Cu calm, vom trece prin asta”, a declarat șeful statului, anunțând începutul consultărilor informale cu partidele.

Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce". Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Putin îl propune pe Gerhard Schröder pentru negocierile privind Ucraina. Berlinul reacționează rece la ideea Kremlinului
Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare
Zamfir (PSD): Am accepta și un premier tehnocrat. De ce nu pleacă Bolojan? Se agață de scaun!
Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA la Summitul B9 de la București
Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile"
Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează
Surse: Nicușor Dan pregătește condiții cruciale pentru viitorul Guvern. Ce „foaie de parcurs" ar urma să primească noul premier
