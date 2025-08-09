Doi fost în trenul Mangalia-Cluj Napoca, după ce un geam care a căzut peste ei în vagonul în care se aflau.

Trenul IRN 12942, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri la ora 15,31 și a avut trei ramuri: de Satu Mare, de Cluj Napoca și de Târgu Mureș, conform Club Feroviar, citat de .

Sâmbătă dimineața, ramura de Cluj Napoca ajunsese la Blaj, cu 21 de minute întârziere față de ora stabilită prin livret – 3,16.

Acela a fost momentul în care două fetițe de 9 și respectiv 12 ani au fost lovite de un geam căzut de la vagonul în care se aflau.

În urma incidentului șocant, șeful de tren a sunat imediat după ajutoare, apelând la numărul unic de urgență 112.

În cele din urmă, cele două fetițe au fost luate cu ambulanța și transportate de urgență la spital împreună cu părinții.