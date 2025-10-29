B1 Inregistrari!
Dosarul exploziei din Rahova. Percheziții sediile Distrigaz și la firma privată implicată în caz.

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 08:14
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Percheziții în cazul exploziei din Rahova
  2. Anchetă în cazul exploziei din Rahova
  3. Percheziții concomitent cu revenirea locatarilor

Percheziții în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova. Mai mulți lucrători ai Poliției Române, coordonați de procurori au descins la opt locații.

Percheziții în cazul exploziei din Rahova

Miercuri dimineață, mai multe echipaje de poliție sub coordonarea procurorilor au descins la opt locații pentru percheziții. Sunt vizate atât persoane fizice, cât și juridice. Este vorba despre o anchetă în curs de derulare, coordonat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Descinderile au loc la angajați ai Distrigaz, care au efectuat verificările înainte de explozie, dar și la administratorii și cei doi angajați ai companiei private  Anproperty Construct SRL. Este vorba despre firma care a verificat rețeaua de gaze a blocului după Distrigaz, Potrivit informațiilor furnizate de autorități, polițiștii au descins la patru locații din București, la alte două din Ilfov și la câte o locație din Teleorman și Prahova.

„În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, la persoane fizice și jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova. Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman. Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

La finalul acestor percheziții, șase persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru audieri.

Anchetă în cazul exploziei din Rahova

Autoritățile au deschis un dosar penal după explozia, cauzată de o acumulare de gaze, care a distrus un bloc din cartierul Rahova. Deflagrația, s-a produs la etajele 5 și 6 ale clădirii cu opt etaje și a provocat moartea a trei persoane. Alte 15 persoane au fost internate la spital cu diferite leziuni.

În acest context, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au deschis un dosar penal. În cadrul anchetei au fost derulate mai multe activități de cercetare penală.

„Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane”, se mai arată în comunicatul Poliției Române.

Percheziții concomitent cu revenirea locatarilor

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit că locatarii blocului distrus, din Rahova, pot reveni în locuințe. Acest lucru se va face etapizat, după finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii. Anunțul a fost făcut de prefectul Capitalei, Andrei Nistor

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele din blocul din Rahova va începe de miercuri, conform sursei citate.

Potrivit prefectului, siguranţa rămâne prioritatea principală a autorităților. Drept urmare accesul în bloc, miercuri, se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei, conform următorului program:
  • între orele 09:00 şi 10:30 – Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317;
  • în intervalul orar 10:30 – 12:00 – Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319;
  • în intervalul orar 12:00 şi 13:30 – Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319;
  • în intervalul orar 13:30 – 15:00 – Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1.

Potrivit prefectului Andrei Nistor, accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea verificărilor tehnice.

