Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că proprietarii apartamentelor din blocul afectat de explozia din Rahova, produsă în luna octombrie, vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale până la remedierea completă a situației.

Decizia vine în contextul în care taxele și impozitele locale urmează să fie majorate începând cu anul 2026.

„După o astfel de pierdere, acești oameni nu trebuie să mai suporte taxele și impozitele majorate din 2026”, a declarat edilul.

Ce spune Vlad Popescu Piedone despre scutirea de taxe și impozite

Primarul Sectorului 5 a explicat că măsura are rolul de a sprijini concret familiile care, peste noapte, și-au pierdut locuințele sau au fost nevoite să le părăsească.

„Am decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, acești oameni nu trebuie să mai suporte taxele și impozitele majorate din 2026. Este o măsură de solidaritate și de sprijin concret pentru oamenii care, peste noapte, s-au confruntat cu o situație dramatică.

Prioritatea noastră este siguranța cetățenilor și sprijinirea lor reală în momente dificile. este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, a transmis primarul Sectorului 5, potrivit unei postări publicate pe pagina de .

Potrivit autorităților locale, această promisiune a fost făcută încă din ziua exploziei.

„Încă din ziua exploziei, Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a promis că cetățenii afectați nu vor mai plăti taxe și impozite locale. Măsura are rolul de a oferi un sprijin concret persoanelor afectate de explozie”, se arată în comunicat.

Ce reclamă locatarii la aproape trei luni de la tragedie

La aproape trei luni de la tragedia din Rahova, oamenii spun că situația lor a rămas incertă. Blocul în care s-a produs explozia a fost grav avariat, iar scările învecinate au fost și ele afectate de deflagrația provocată de acumulările de gaze.

Locatarii susțin că nu primesc informații clare de la autorități cu privire la viitorul imobilului.

„Nu mai avem nicio aşteptare. S-a mişcat ceva? Nimeni nu ne spune nimic. Se demolează? Devenim proprietari? Ce aşteptare să am?”, a declarat administratorul blocului care a explodat, potrivit .

De ce nu s-au întors oamenii încă în locuințe

În timp ce locatarii blocului afectat trăiesc în continuare cu chirie, vecinii din imobilele învecinate se confruntă cu alte probleme. Deși verificările tehnice la rețelele de gaze au fost realizate, transmiterea documentelor către autoritățile competente întârzie, iar reconectarea la utilități nu a fost finalizată.

Oamenii cer soluții concrete și termene clare privind eventualele reparații sau demolarea clădirii, dar și despre posibilitatea revenirii în propriile locuințe.