Două case au fost mistuite de flăcări. Unde se aflau proprietarii în tot acest timp

Elena Boruz
07 aug. 2025, 08:41
Sursa foto: Deșteptarea

Zile de coșmar pentru două familii din județul Bacău. Casele acestora au fost mistuite de flăcări și, deși 30 de pompieri s-au luptat să stingă incendiul, nu a mai putut fi salvat nimic.

Mai exact, incidentul a avut loc în comuna Buhoci, județul Bacău. În tot acest timp, în care locuințele se transformau rapid în scrum, proprietarii caselor se aflau în pelerinaj la o mănăstire.

Ce au declarat martorii

Locuința de la care a pornit incendiul nu se află la prima întâmplare de acest gen. Momentan, cauza incendiului nu se cunoaște, cert este că flăcările s-au extins rapid, astfel 300 de metri pătrați au fost incendiați.

Localnicii au încercat să ajute la stingerea focului, deoarece era un real pericol pentru gospodăriile din zonă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, care au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC), precum și o autoscară.

„Am dat cu apă 50 de găleţi nu am mai putut să ne apropiem. A avut acolo lemne nu ştiu ce o fi avut în magazie sau erau bidoane de benzină de la motocositor”, a declarat un localnic, conform știrile pro tv.

Timp de trei ore, autoritățile s-au luptat să lichideze incendiul. Din fericire, nu au fost raportate victime.

