Două case au fost mistuite de flăcări. Unde se aflau proprietarii în tot acest timp

Zile de coșmar pentru două familii din județul Bacău. Casele acestora au fost mistuite de flăcări și, deși 30 de pompieri s-au luptat să stingă nu a mai putut fi salvat nimic.

Mai exact, incidentul a avut loc în comuna Buhoci, județul Bacău. În tot acest timp, în care locuințele se transformau rapid în scrum, proprietarii caselor se aflau în pelerinaj la o mănăstire.

Ce au declarat martorii

Locuința de la care a pornit nu se află la prima întâmplare de acest gen. Momentan, cauza incendiului nu se cunoaște, cert este că flăcările s-au extins rapid, astfel 300 de metri pătrați au fost incendiați.

Localnicii au încercat să ajute la stingerea focului, deoarece era un real pericol pentru gospodăriile din zonă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, care au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC), precum și o autoscară.

„Am dat cu apă 50 de găleţi nu am mai putut să ne apropiem. A avut acolo lemne nu ştiu ce o fi avut în magazie sau erau bidoane de benzină de la motocositor”, a declarat un localnic, conform

Timp de trei ore, autoritățile s-au luptat să lichideze incendiul. Din fericire, nu au fost raportate victime.