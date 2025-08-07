Un incendiu de proporții mistuie de mai bine de 24 de ore un departament din sudul . Au ars peste 16.000 de hectare de .

În urma acestui incendiu, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite, conform .

De asemenea, au ars peste 16 mii de hectare de vegetație, o suprafață mai mare decât cea a Parisului.

Premierul francez a vorbit despre „o catastrofă de proporții, fără precedent” și a pus dezastrul pe seama încălzirii globale și a secetei.

Granița cu Spania

Sunt scene dramatice în departamentul fracez Aude, aproape de granița cu Spania. Peste 2.100 de pompieri încearcă să stingă cel mai mare incendiu de vegetaţie izbucnit anul acesta în țară.

Flăcările, care pot ajunge și de 15 metri înălțime, s-au apropiat de zonele locuite și nu pot fi controlate. S-au extins cu o viteză alarmantă, de 1.000 de hectare pe oră, spun pompierii.

Cel mai mare incendiu din ultimii 20 de ani

Incendiul s-a răspândit foarte rapid în păduri şi sate. Acesta a distrus cel puţin 25 de locuinţe și a forțat locuitorii să fugă.

Două campinguri, în care se aflau 500 de oameni, au fost evacuate preventiv. Multe drumuri sunt închise, iar Ministerul român de Externe a transmis o averizare de călătorie.

Acesta este cel mai mare incendiu izbucnit în Franța în ultimii 20 de ani.

Țările vecine nu stau nici ele mai bine. în Spania ard pădurile, din nou, iar situaţia este critică în apropierea localităţii Tarifa, în zona de litoral a Andaluziei.

Spania şi Portugalia vecină sunt afectate de un al doilea val de caniculă în această vară. El va dura până cel puţin la sfârşitul săptămânii.