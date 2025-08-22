Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat

Două grupări rivale din s-au bătut cu bâte şi săbii, în apropierea unei benzinării din oraş. Patru persoane au fost reținute.

Ce s-a întâmplat

Ce au făcut autoritățile

Mai multe persoane s-au bătut cu săbii şi bate într-o din zona oraşului Tecuci.

„Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu, au observat un conflict în stradă între mai multe persoane, care, la vederea acestora, ar fi abandonat autovehiculele şi ar fi fugit de la faţa locului. În urma activităţilor desfăşurate au fost identificate, imobilizate şi conduse la sediul poliţiei patru persoane cu vârste cuprinse între 27 şi 33 de ani, toţi din Brăila”, se arată într-un comunicat al IPJ Brăila, conform .

În urma controlului autovehiculelor, au fost descoperite şi ridicate mai multe obiecte contondente şi alte bunuri. De asemenea, cele trei autovehicule au fost ridicate de poliţişti.

În urma acestora, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor legale ce se impun.