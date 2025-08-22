B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat

Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 13:15
Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat
Sursă foto: Pixabay

Două grupări rivale din Brăila s-au bătut cu bâte şi săbii, în apropierea unei benzinării din oraş. Patru persoane au fost reținute.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce au făcut autoritățile

Ce s-a întâmplat

Mai multe persoane s-au bătut cu săbii şi bate într-o benzinărie din zona oraşului Tecuci.

„Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu, au observat un conflict în stradă între mai multe persoane, care, la vederea acestora, ar fi abandonat autovehiculele şi ar fi fugit de la faţa locului. În urma activităţilor desfăşurate au fost identificate, imobilizate şi conduse la sediul poliţiei patru persoane cu vârste cuprinse între 27 şi 33 de ani, toţi din Brăila”, se arată într-un comunicat al IPJ Brăila, conform Observator.

Ce au făcut autoritățile

Conform primelor informații, persoana agresată ar fi un bătrân în vârstă de 60 de ani. El nu ar fi cerut ordin de protecție provizoriu.

În urma controlului autovehiculelor, au fost descoperite şi ridicate mai multe obiecte contondente şi alte bunuri. De asemenea, cele trei autovehicule au fost ridicate de poliţişti.

În urma acestora, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor legale ce se impun.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Eveniment
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Eveniment
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Eveniment
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Eveniment
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Eveniment
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
Eveniment
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte
Eveniment
O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte
Un adolescent s-a plimbat pe drumurile publice cu o mașină furată. Cum s-a întâmplat totul
Eveniment
Un adolescent s-a plimbat pe drumurile publice cu o mașină furată. Cum s-a întâmplat totul
Ministerul Educației: „Aproximativ 98,6% din profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare”
Eveniment
Ministerul Educației: „Aproximativ 98,6% din profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare”
Ultima oră
15:44 - Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta
15:35 - CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
15:32 - Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița
15:09 - Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Premierul, în vizită pe șantierele autostrăzii A7
15:00 - Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
15:00 - Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
14:59 - Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
14:40 - Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
14:38 - Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
14:34 - Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)