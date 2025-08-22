Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal

Un jaf armat la o benzinărie s-a încheiat tragic, cu un polițist care a fost împușcat mortal. Incidentul s-a petrecut la într-o localitate din vestul Germaniei, în vecinătatea graniței cu Franța.
Ce s-a întâmplat la o benzinărie din vestul Germaniei
Un ofiţer de poliţie a fost împuşcat mortal, joi, în vestul Germaniei, în timpul unui jaf la o benzinărie, relatează dpa. Incidentul s-a petrecut în oraşul Völklingen, lângă graniţa cu Franţa.
Mai mulți indivizi au încercat să jefuiască o benzinărie cu un cuțit. Poliția a intervenit, iar în timpul acțiunii unul dintre atacatori a reușit să fugă. În urmărirea lui au portnit doi ofițeri de poliție, după cum a relatat un purtător de cuvânt al poliţiei din Saarbrücken.
La un moment dat, agresorul a reușit să smulgă arma unuia dintre ofițeri și a început să tragă, lovindu-l mortal. Cel de-al doilea polițist a deschis focul, la rândul său. În schimbul de focuri, atacatorul a fost, de asemenea, lovit. În cele din urmă a fost dezarmat și arestat.
Ofițerul de poliție rănit. în vârstă de 34 de ani, a fost internat la spital pentru îngrijiri, însă nu a supraviețuit.
În orașul german au fost desfășurate, în acest context, numeroase unități de poliție și echipaje de salvare.
