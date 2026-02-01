B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține

Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține

Selen Osmanoglu
01 feb. 2026, 12:00
Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Descoperirea greșelii
  2. Fără răspunsuri din partea clinicii
  3. Temeri legate de embrionii clinicii

Un cuplu din Florida, SUA, a intentat proces unei clinici de fertilizare in vitro după ce a descoperit că bebelușul lor nu le aparține biologic. Cu toate că situația este dramatică, părinții spun că s-au atașat profund de copil și se tem că l-ar putea pierde.

Descoperirea greșelii

Tiffany Score și Steven Mills au apelat la clinica FIV Life, care operează sub denumirea Fertility Centre of Orlando, pentru a-i ajuta să conceapă un copil, potrivit Metro.

În aprilie, Tiffany a născut o fetiță, însă părinții au început să suspecteze o eroare gravă imediat după naștere. Bebelușa avea „aspectul unui copil rasial non-caucazian”, deși ambii părinți sunt albi. Testele genetice au confirmat suspiciunile: copilul nu le aparține biologic.

Fără răspunsuri din partea clinicii

După aflarea rezultatului testelor, părinții au încercat să ia legătura cu clinica condusă de dr. Milton McNichol, însă nu au primit niciun răspuns. Drept urmare, pe 22 ianuarie au depus plângere în instanță.

În documentele depuse, cuplul afirmă: „Ne-am dori să putem continua să o creștem cu încredere că nu va fi luată de la noi. În același timp, suntem conștienți că avem o obligație morală să-i găsim și să-i notificăm părinții biologici, deoarece este în interesul ei ca părinții genetici să aibă opțiunea de a o crește ca pe propriul lor copil”.

Avocatul lor, Jack Scarola, a declarat: „S-au îndrăgostit de acest copil. Ar fi încântați să știe că pot crește acest copil. Dar le este teamă că acesta este copilul altcuiva și că cineva ar putea să apară în orice moment și să revendice copilul, luându-l de la ei”.

Temeri legate de embrionii clinicii

Părinții se tem că unul dintre cei trei embrioni fertilizați inițial ar fi putut fi implantat unei alte paciente. Ei cer ca clinica să informeze toți pacienții care aveau embrioni stocați în acel moment și să acopere costurile testelor genetice necesare.

Anterior, clinica publicase un comunicat în care preciza că: „[Ei] cooperează activ cu ancheta pentru a sprijini unul dintre pacienții noștri în identificarea sursei unei erori care a dus la nașterea unui copil care nu este genetic legat de aceștia”.

Comunicatul a fost retras după o audiere în instanță, judecătorul cerând clinicii un plan detaliat de remediere a situației. Procesul urmărește obligarea clinicii să alerteze pacienții potențial afectați, să suporte costurile testelor genetice și să dezvăluie dacă și alte familii au fost afectate.

Tags:
Citește și...
Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
Eveniment
Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
Eveniment
Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
Eveniment
Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
Eveniment
Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză
Eveniment
Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză
Un profesor a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii
Eveniment
Un profesor a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii
Cât costă o monedă de 25 de bani din 1966. Piesa din perioada comunistă care se vinde la un preț neașteptat
Eveniment
Cât costă o monedă de 25 de bani din 1966. Piesa din perioada comunistă care se vinde la un preț neașteptat
Ce destinații aleg cuplurile pentru Valentine’s Day. Află care sunt cele mai iubite orașe din lume pentru îndrăgostiți
Eveniment
Ce destinații aleg cuplurile pentru Valentine’s Day. Află care sunt cele mai iubite orașe din lume pentru îndrăgostiți
O adevărată disciplină a minții. Jocul aparent simplu care îi transformă pe români din amatori în competitori
Eveniment
O adevărată disciplină a minții. Jocul aparent simplu care îi transformă pe români din amatori în competitori
Doi români, față în față cu Italia reală. Ce au descoperit în Civitavecchia, unul dintre cele mai importante porturi europene: „Surprinzător de curat” (VIDEO)
Eveniment
Doi români, față în față cu Italia reală. Ce au descoperit în Civitavecchia, unul dintre cele mai importante porturi europene: „Surprinzător de curat” (VIDEO)
Ultima oră
14:05 - Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
13:37 - Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
13:01 - Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
12:31 - Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
11:03 - Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
10:32 - Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
09:48 - Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
09:13 - Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză
08:36 - Un profesor a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii
00:03 - Cât costă o monedă de 25 de bani din 1966. Piesa din perioada comunistă care se vinde la un preț neașteptat