Un cuplu din Florida, SUA, a intentat proces unei clinici de fertilizare in vitro după ce a descoperit că bebelușul lor nu le aparține biologic. Cu toate că situația este dramatică, părinții spun că s-au atașat profund de copil și se tem că l-ar putea pierde.

Descoperirea greșelii

Tiffany Score și Steven Mills au apelat la clinica FIV Life, care operează sub denumirea Fertility Centre of Orlando, pentru a-i ajuta să conceapă un copil, potrivit Metro.

În aprilie, Tiffany a născut o fetiță, însă părinții au început să suspecteze o eroare gravă imediat după naștere. Bebelușa avea „aspectul unui copil rasial non-caucazian”, deși ambii părinți sunt albi. Testele genetice au confirmat suspiciunile: copilul nu le aparține biologic.

Fără răspunsuri din partea clinicii

După aflarea rezultatului testelor, părinții au încercat să ia legătura cu clinica condusă de dr. Milton McNichol, însă nu au primit niciun răspuns. Drept urmare, pe 22 ianuarie au depus plângere în instanță.

În documentele depuse, cuplul afirmă: „Ne-am dori să putem continua să o creștem cu încredere că nu va fi luată de la noi. În același timp, suntem conștienți că avem o obligație morală să-i găsim și să-i notificăm părinții biologici, deoarece este în interesul ei ca părinții genetici să aibă opțiunea de a o crește ca pe propriul lor copil”.

Avocatul lor, Jack Scarola, a declarat: „S-au îndrăgostit de acest copil. Ar fi încântați să știe că pot crește acest copil. Dar le este teamă că acesta este copilul altcuiva și că cineva ar putea să apară în orice moment și să revendice copilul, luându-l de la ei”.

Temeri legate de embrionii clinicii

Părinții se tem că unul dintre cei trei embrioni fertilizați inițial ar fi putut fi implantat unei alte paciente. Ei cer ca clinica să informeze toți pacienții care aveau embrioni stocați în acel moment și să acopere costurile testelor genetice necesare.

Anterior, clinica publicase un comunicat în care preciza că: „[Ei] cooperează activ cu ancheta pentru a sprijini unul dintre pacienții noștri în identificarea sursei unei erori care a dus la nașterea unui copil care nu este genetic legat de aceștia”.

Comunicatul a fost retras după o audiere în instanță, judecătorul cerând clinicii un plan detaliat de remediere a situației. Procesul urmărește obligarea clinicii să alerteze pacienții potențial afectați, să suporte costurile testelor genetice și să dezvăluie dacă și alte familii au fost afectate.