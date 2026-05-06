Acasa » Politică » Cum vede Lia Olguța Vasilescu viitoarea guvernare: „Nu cred că primarii PNL vor accepta să intre în opoziție"

Traian Avarvarei
06 mai 2026, 16:58
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei. Sursa foto: Lia Olguța Vasilescu / Facebook
Cuprins
  1. Lia Olguța Vasilescu (PSD): Noi am colaborat foarte bine cu PNL
  2. PSD îl vrea premier pe Grindeanu

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei, a declarat că social-democrații nu exclud o nouă guvernare cu PNL, chiar dacă PNL a votat în forurile statutare retragerea în Opoziție, mai ales că primarii liberali vor dori cu tot dinadinsul să fie în continuare la putere. Ea a mai afirmat că dacă tot PNL a votat marți să se retragă în Opoziție, atunci chiar ar trebui s-o facă și să demisioneze cu tot cu secretarii de stat și cu prefecții.

Lia Olguța Vasilescu (PSD): Noi am colaborat foarte bine cu PNL

„Nu putem să obligăm pe nimeni să vină cu forța la guvernare. Noi am spus că n-am avut o problemă cu PNL, cu care am colaborat foarte bine în mai multe etape politice. Noi am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care nu s-a putut discuta în această perioadă. O persoană obtuză care nu a înțeles că și PSD are un electorat al său propriu, și, din păcate, cel mai mult a lovit în acesta.

Dar în ceea ce privește PNL, noi nu avem niciun fel de problemă de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în Opoziție. Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nu știm ce vor face celelalte partide” a declarat social-democrata, potrivit Digi24.

PSD îl vrea premier pe Grindeanu

Aceasta a mai afirmat că propunerea PSD de premier e „foarte clară – Sorin Grindeanu”.

Lia Olguța Vasilescu a avut, totuși, un avertisment pentru PNL-iști: „Dacă decizia lor e să se retragă în Opoziție, așa cum a anunțat Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în Opoziție, pentru că nu poți fi prim-ministru, cu miniștrii, cu secretari de stat, cu prefecți și să fii în continuare la guvernare”.

