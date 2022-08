Drumul turiștilor români spre Thassos, un coșmar: Ore în vamă, ore la feribot, cazări anulate

Insula Thassos este cea mai populară destinație pentru vacanță în rândul turiștilor români. În acest an, din cauza solicitărilor numeroase, au apărut și mai multe probleme, precum: cozi foarte mari la vamă, inclusiv pe ruta Serbia-Macedonia, cozi foarte mari la feribot, în Keramoti, de ore bune, foarte multe cazări anulate.

Turiștii nu au fost anunțați de anularea cazărilor

Grecii de pe insula Thassos se bucură de valul de turiști, în special de cei veniți din România. Mai puțin fericiți sunt turiștii, pe care îi așteaptă multe „surprize”, menționează .

Tot mai mulți turiști practică rezervarea din timp, prin booking sau alte platforme de rezervare. Dar unii dintre ei se trezesc fără loc de cazare. Familii cu copii își caută un loc pe insulă aproape zilnic, asta după ce rezervarea anulată fără a fi anunțați le dă peste cap vacanțele.

Pentru că se înregistrează o cerere crescută, se majorează și prețurile, de aceea gazdele anulează rezervările făcute din timp, când prețurile erau mai mici.

„Am nevoie urgent de recomandări cazare pentru doua familii. O familie cu un copil, cea de-a doua familie 2 copii. iar rezervarea a fost anulată. Nu mă simt in stare să dezvolt după 14 ore de nesomn… Mulțumesc!” arată doar un mesaj din cele care curg zilnic pe

Cozile enorme, o neplăcere a acestei perioade

Pe lângă partea neplăcută cu locul de cazare, turiștii mai au provocări. Una dintre ele constă în faptul că ei trebuie să aștepte ore bune pentru a urca pe feribot.

„Ieri am ajuns si noi pe insulă și am stat la coadă la feribot aproape 3 ore. Este o totală agitație. A trebuit să stăm la coadă la bilete în soare și să cumpărăm bilet doar în momentul in care mașina ne ajungea pe rampa aceea de îmbarcare.

Mulți oameni nu au înțeles acest aspect și cumpărau bilete indiferent că aveau mașina pregătită sau nu de îmbarcare pe care după doreau să le schimbe sau chiar să cumpere altele. De aici și haos si cozi interminabile și străzi blocate de autorități etc” scrie într-un comentariu.

Mesajul a fost confirmat de altele: „3 ore în Makaza, 3 ore pentru feribot”, „Ieri am stat 2 ore la vama Kulata și 3 ore jumate la feribot la Keramoti”

Alți români, și mai nefericiți, au stat chiar și opt ore: „8 ore astăzi (1 august n.r.) coada la ferryboat !! După 5 ore la vama Serbia-Macedonia de Nord! Now and never!”

„Confirm! Ce a fost mai neplăcut decât aşteptarea a fost nesimţirea unor conaţionali (şi nu numai, dar pe ai noştri i-am reperat) care nu s-au jenat să se bage în faţă cu tupeu. Şi asta după 5 ore de aşteptare la intrare în Macedonia şi încă 3 la intrare în Grecia.

A fost cel mai lung drum de 16 ani de când mergem în concedii în Grecia. N-am mai trăit niciodată aşa ceva” a scris un alt turist.

„5 ore la Keramoti, 5 ore la Serbia-Macedonia” a mai scris un turist.