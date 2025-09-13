B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară

Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară

Elena Boruz
13 sept. 2025, 16:08
Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce ingrediente sunt necesare
  2. De ce să alegi dulceața de mere cu nuci
  3. Cum se prepară pas cu pas
  4. Sfaturi pentru o dulceață reușită
  5. Cum se servește dulceața de mere cu nuci

Toamna este anotimpul perfect pentru a valorifica roadele bogate ale naturii, iar merele și nucile ocupă un loc de cinste în bucătăriile românilor. Combinate într-o rețetă tradițională, cele două ingrediente se transformă într-o dulceață rafinată, ideală atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momentele festive.

Dulceața de mere cu nuci nu este doar un desert, ci o adevărată poveste culinară care îmbină aromele dulci-acrișoare ale merelor cu textura crocantă a nucilor, oferind un preparat sofisticat și plin de savoare.

Ce ingrediente sunt necesare

Pentru a pregăti aproximativ șase borcane de 300 de grame de dulceață de mere cu nuci, ai nevoie de câteva ingrediente simple, dar atent alese, conform click:

  • 2 kg de mere (cântărite după ce au fost curățate de coajă și sâmburi)

  • 1 kg de zahăr

  • 200 g de nuci curățate

  • 250 ml apă

  • sucul de la o lămâie

  • 1 linguriță de scorțișoară sau o păstaie de vanilie (opțional, pentru aromă suplimentară)

Merele reprezintă vedeta rețetei, iar soiurile mai tari, precum Ionatan sau Golden, sunt cele mai potrivite. Acestea își păstrează textura după fierbere și oferă consistența ideală pentru un desert echilibrat. Nucile, ingredientul secret al rețetei, aduc nu doar gust și crocanță, ci și o doză sănătoasă de nutrienți, fiind bogate în grăsimi bune, vitamine și minerale.

De ce să alegi dulceața de mere cu nuci

Această dulceață nu este doar un preparat gustos. Merele conțin fibre, antioxidanți și vitamine esențiale, iar nucile au proprietăți benefice pentru sănătatea inimii și pentru creier. Combinația lor în dulceață oferă un desert care nu doar încântă gustul, dar și aduce aport nutrițional.

Mai mult, dulceața de mere cu nuci are un parfum specific toamnei, care evocă căldura și confortul casei. Aroma dulce-acrișoară a merelor, combinată cu mirosul ușor de nuci prăjite și scorțișoară, creează un preparat care aduce imediat atmosfera festivă în bucătărie.

Cum se prepară pas cu pas

Procesul nu este complicat, dar necesită răbdare și atenție pentru a obține rezultatul dorit:

  1. Pregătirea merelor – Spală, curăță și taie merele cubulețe sau felii subțiri, apoi stropește-le cu suc de lămâie pentru a preveni oxidarea. Acest pas este esențial pentru a păstra culoarea naturală a fructelor și pentru a evita ca dulceața să devină maronie.

  2. Obținerea siropului – Pune zahărul și apa într-o cratiță mare, lasă-le la foc mic până când se formează un sirop legat, transparent. Este important ca siropul să fiarbă ușor și să nu se caramelizeze prea tare.

  3. Fierberea fructelor – Adaugă merele în sirop și lasă-le să fiarbă 40–50 de minute, până devin translucide și lichidul capătă consistență. Amestecă din când în când, pentru ca fructele să nu se lipească de fundul cratiței.

  4. Adăugarea nucilor – Călește ușor nucile într-o tigaie uscată pentru a le intensifica aroma, apoi încorporează-le în dulceață aproape de final. Acest pas păstrează textura crocantă a nucilor, oferind un contrast plăcut cu merele moi.

  5. Aromatizarea – Pentru un plus de rafinament, adaugă scorțișoară sau vanilie în ultimele minute de fierbere. Aromele se vor combina armonios și vor crea un gust complex, care încântă papilele gustative.

  6. Ambalarea – Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și așază-le cu capacul în jos timp de 10 minute, pentru o sigilare perfectă. Această tehnică ajută la păstrarea dulceaței pe termen lung și previne alterarea ei.

Sfaturi pentru o dulceață reușită

Pentru ca desertul să fie cu adevărat spectaculos, există câteva trucuri utile:

  • alege mere tari, care nu se sfărâmă ușor;

  • dacă dorești o aromă mai intensă, adaugă cuișoare sau un baton întreg de scorțișoară;

  • pentru un aspect elegant, lasă câteva bucăți de măr mai mari, astfel încât dulceața să aibă și o textură bucățoasă;

  • nucile se pot prăji ușor înainte de a fi adăugate, pentru un plus de aromă și crocanță;

  • folosește borcane sterilizate corect, pentru a evita alterarea și pentru a te bucura de dulceață întreaga iarnă.

Cum se servește dulceața de mere cu nuci

Versatilitatea acestei rețete o face potrivită pentru orice moment al zilei. Poate fi savurată simplu, pe pâine prăjită, însoțită de un ceai cald, sau ca topping pentru clătite, biscuiți crocanți, iaurt ori brânzeturi fine. Dulceața poate fi folosită și în prăjituri de casă, transformând rețetele tradiționale într-un desert sofisticat.

Un alt mod de a o consuma este să o combini cu nuci sau migdale întregi peste iaurt natural sau cu un strat de cremă de brânză, pentru un mic dejun sau un desert sănătos și consistent.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
Eveniment
EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
Adolescent de 13 ani, mort în curtea școlii, în timp ce își aștepta mama. Din ce cauză s-a produs tragedia
Eveniment
Adolescent de 13 ani, mort în curtea școlii, în timp ce își aștepta mama. Din ce cauză s-a produs tragedia
Consiliul Județean Ilfov, acțiuni ample de cosire a ambroziei. Ce a transmis instituția
Politică
Consiliul Județean Ilfov, acțiuni ample de cosire a ambroziei. Ce a transmis instituția
Alimente, aparent sănătoase, care pot provoca migrene. Ce trebuie să știi
Eveniment
Alimente, aparent sănătoase, care pot provoca migrene. Ce trebuie să știi
Monica Tatoiu susține că ar fi fost agresată de față cu poliția. Autoritățile au o altă variantă
Eveniment
Monica Tatoiu susține că ar fi fost agresată de față cu poliția. Autoritățile au o altă variantă
Cum previi formarea cocoloașelor în detergentul pudră. Trucuri simple care îți protejează hainele și mașina de spălat
Eveniment
Cum previi formarea cocoloașelor în detergentul pudră. Trucuri simple care îți protejează hainele și mașina de spălat
NATO strânge rândurile în fața Rusiei. Operaţiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estică), replică la incursiunea dronelor în Polonia
Eveniment
NATO strânge rândurile în fața Rusiei. Operaţiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estică), replică la incursiunea dronelor în Polonia
Spectacol astronomic pe cerul României. Ora la care începe este 22.30
Eveniment
Spectacol astronomic pe cerul României. Ora la care începe este 22.30
Speranțe pentru colonizarea spațială spațiale. Astronomii au descoperit o lume similară Pământului
Eveniment
Speranțe pentru colonizarea spațială spațiale. Astronomii au descoperit o lume similară Pământului
Ultima oră
17:05 - Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu
16:22 - Moody’s confirmă ratingul României, dar cu avertismente. Reacția lui Nazare
15:43 - EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
14:43 - Sorin Grindeanu (PSD), despre renunțarea la plafonarea prețurilor la alimente: „Presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!”
13:52 - Donald Trump, reacție acidă după uciderea lui Charlie Kirk: „Radicalii de stânga sunt vicleni, oribili și foarte abili politic. Cea mai mare nenorocire care s-a întâmplat acestei țări”
13:05 - Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
12:12 - (VIDEO) Diana Buzoianu a numit noul director interimar al Administrației Naționale Apele Române. Despre cine este vorba
11:41 - Adolescent de 13 ani, mort în curtea școlii, în timp ce își aștepta mama. Din ce cauză s-a produs tragedia
10:59 - Ucigașul lui Charlie Kirk, prin ochii vecinilor: „Provine dintr-o familie iubitoare”. Ce au declarat cunoscuții
10:05 - Europa și SUA își caută strategia comună împotriva Rusiei. Trump presează cu tarife, Bruxelles-ul rămâne la sancțiuni financiare