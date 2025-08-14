B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dulceața de pepene galben și nectarine pentru clătite. Rețeta recomandată de părintele Efrem de la Dervent

Dulceața de pepene galben și nectarine pentru clătite. Rețeta recomandată de părintele Efrem de la Dervent

Adrian Teampău
14 aug. 2025, 16:02
Dulceața de pepene galben și nectarine pentru clătite. Rețeta recomandată de părintele Efrem de la Dervent
Sursa foto: captura video Youtube/ HBCニュース　北海道放送

Dulceața de pepene galben și nectarine este delicioasă, dat fiind fructele din care este preparată, și poate fi folosită la clătite sau ca umplutură la alte prăjituri.

Cuprins:

  • Ce se știe despre dulceața de pepene galben
  • Ce ingrediente sunt necesare
  • Cum se pregătește dulceața

Ce se știe despre dulceața de pepene galben

Rețeta pentru dulceața de pepene galben și nectarine, parfumată și gustoasă, perfectă pentru clătite și prăjituri, îi aparține preotul Efrem, de la Mănăstirea Dervent.

Pasionat de bucătărie, el a lansat și o carte de bucate, numită „Bucate Mănăstirești din Cuhnia de la Dervent”. Rețeta pentru dulceață o puteți găsi și pe pagina sa de Facebook, unde a prezentat-o pentru cei ce îl urmăresc.

Părintele susține că, odată ce o veți pregăti, vă veți îndrăgosti de această dulceață și nu veți mai lăsa borcanul din mână până nu-l veți goli.

Ce ingrediente sunt necesare

Pentru a pregăti această rețetă de dulceață,  o gospodină are nevoie de două kilograme de miez de pepene galben, fără semințe. Pentru a da gust și aromă preparatului este important ca pepenele să fie cât mai copt și mai parfumat.

Pe lângă pepene mai aveți nevoie și de un kilogram de nectarine coapte, fără sâmburi.

Se adaugă 1,2 kg de zahăr, sucul de la o lămâie, pentru gust și conservare naturală, iar opțional puteți pune, pentru aromă, și un baton de scorțișoară sau 2–3 păstăi de cardamom.

Cum se pregătește dulceața

Rețeta părintelui Efrem îndrumă gospodinele, pas cu pas, pentru a obține o dulceață parfumată și delicioasă de pepene galben și nectarine. În primul rând pepenele se taie în cubulețe mici, iar nectarinele în felii subțiri. Apoi, fructele se pun într-un vas mare emailat sau din inox, iar peste ele se adaugă sucul de lămâie și zahărul.

Se amestecă bine pentru ca zahărul să ajungă la toate fructele, se acoperă vasul cu un capac și se dă la frigider pentru 4 – 6 ore. În acest timp, fructele se combină cu zahărul și cu lămâia, fiind tocmai bune de pus la foc. Dulceața se fierbe până când fructele se înmoaie și siropul se leagă. Se estimează că ar dura undeva la 35 – 45 de minute.

Spre final, în oală se va adăuga scorțișoara și cardamomul, care se vor scoate înainte de a pune dulceața în borcane.

După ce a fost luată de pe foc, dulceața se toarnă în borcane sterilizate, iar acestea se închid ermetic și se întorc cu capacul în jos pentru 5 minute. Apoi, borcanele se întorc și se lasă la răcit, acoperite cu o pătură.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Eveniment
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Eveniment
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Externe
Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Externe
Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili
Eveniment
Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili
Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas
Eveniment
Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Eveniment
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
Eveniment
Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
Ultima oră
17:47 - Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
17:34 - Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
17:33 - Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
17:27 - Un britanic a fost amendat cu 14.000 de euro după ce a ignorat avertismentele de prăbușire a stâncilor în Italia
17:11 - Ce beau, de fapt, concurenții de la Insula Iubirii? Florin Ristei și Speak i-au dat de gol: „Ca să înțelegeți…”
17:04 - Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: AUR, în criză de idei și fără perspective de guvernare. Simion caută cu disperare să rămână relevant
16:59 - Florian Bodog spune despre Ilie Bolojan că este un dictator: „Se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută” (VIDEO)
16:43 - Hackerii pro-ruși au preluat controlul unui baraj din Norvegia. Află cum au reușit aceștia
16:41 - Desertul grecesc care, garantat, îți va cuceri familia! Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
16:21 - Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg, în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei, pentru a vorbi despre Premiul Nobel