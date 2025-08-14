Dulceața de pepene galben și nectarine pentru clătite. Rețeta recomandată de părintele Efrem de la Dervent

Dulceața de pepene galben și nectarine este delicioasă, dat fiind fructele din care este preparată, și poate fi folosită la clătite sau ca umplutură la alte prăjituri.

Cuprins:

Ce se știe despre dulceața de pepene galben

Ce ingrediente sunt necesare

Cum se pregătește dulceața

Ce se știe despre dulceața de pepene galben

pentru dulceața de pepene galben și nectarine, parfumată și gustoasă, perfectă pentru clătite și prăjituri, îi aparține preotul Efrem, de la Mănăstirea Dervent.

Pasionat de bucătărie, el a lansat și o carte de bucate, numită „Bucate Mănăstirești din Cuhnia de la Dervent”. Rețeta pentru dulceață o puteți găsi și pe pagina sa de Facebook, unde a prezentat-o pentru cei ce îl urmăresc.

Părintele susține că, odată ce o veți pregăti, vă veți îndrăgosti de această dulceață și nu veți mai lăsa borcanul din mână până nu-l veți goli.

Ce ingrediente sunt necesare

Pentru a pregăti această rețetă de , o gospodină are nevoie de două kilograme de miez de pepene galben, fără semințe. Pentru a da gust și aromă preparatului este important ca pepenele să fie cât mai copt și mai parfumat.

Pe lângă pepene mai aveți nevoie și de un kilogram de nectarine coapte, fără sâmburi.

Se adaugă 1,2 kg de zahăr, sucul de la o lămâie, pentru gust și conservare naturală, iar opțional puteți pune, pentru aromă, și un baton de scorțișoară sau 2–3 păstăi de cardamom.

Cum se pregătește dulceața

Rețeta părintelui Efrem îndrumă gospodinele, pas cu pas, pentru a obține o dulceață parfumată și delicioasă de și nectarine. În primul rând pepenele se taie în cubulețe mici, iar nectarinele în felii subțiri. Apoi, fructele se pun într-un vas mare emailat sau din inox, iar peste ele se adaugă sucul de lămâie și zahărul.

Se amestecă bine pentru ca zahărul să ajungă la toate fructele, se acoperă vasul cu un capac și se dă la frigider pentru 4 – 6 ore. În acest timp, fructele se combină cu zahărul și cu lămâia, fiind tocmai bune de pus la foc. Dulceața se fierbe până când fructele se înmoaie și siropul se leagă. Se estimează că ar dura undeva la 35 – 45 de minute.

Spre final, în oală se va adăuga scorțișoara și cardamomul, care se vor scoate înainte de a pune dulceața în borcane.

După ce a fost luată de pe foc, dulceața se toarnă în borcane sterilizate, iar acestea se închid ermetic și se întorc cu capacul în jos pentru 5 minute. Apoi, borcanele se întorc și se lasă la răcit, acoperite cu o pătură.