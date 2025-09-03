Rețetă specială de toamnă: dulceața de dovleac. Iată cum se prepară

Toamna a început! este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai acestui anotimp, iar puțini știu că se poate prepara ușor din acesta. Iată ce trebuie să faci!

Cuprins

Ingrediente necesare

Mod de preparare

Pentru această rețetă simplă și gustoasă ai nevoie de următoarele:

Aproximativ un kilogram de dovleac plăcintar curățat și tăiat în cuburi mici

800 de grame de zahăr

Două portocale mari

Sucul de la o lămâie

100 ml de apă

Un băț de scorțișoară

Mai întâi de toate, trebuie să puneți apa și zahărul într-o oală, iar apoi să lăsați totul pe aragaz, la foc mic, conform .

După ce zahărul s-a topit complet, va trebui să adăugați cubulețele de dovleac, după care veți spăla bine portocalele și le veți rade coaja.

Coaja portocalelor trebuie adăugată în oală, alături de sucul stors, sucul lămâii, cât și de scorțișoară.

Dulceața trebuie lăsată la foc mediu vreme de 45 de minute, sau chiar și o oră, timp în care veți amesteca ocazional.

În cele din urmă, bățul de scorțișoară se îndepărtează și se pune dulceața în borcane sterilizate.