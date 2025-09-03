Rețetă specială de toamnă: dulceața de dovleac. Iată cum se prepară

Toamna a început! Dovleacul este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai acestui anotimp, iar puțini știu că se poate prepara ușor dulceață din acesta. Iată ce trebuie să faci!
Pentru această rețetă simplă și gustoasă ai nevoie de următoarele:
Mai întâi de toate, trebuie să puneți apa și zahărul într-o oală, iar apoi să lăsați totul pe aragaz, la foc mic, conform Click.
După ce zahărul s-a topit complet, va trebui să adăugați cubulețele de dovleac, după care veți spăla bine portocalele și le veți rade coaja.
Coaja portocalelor trebuie adăugată în oală, alături de sucul stors, sucul lămâii, cât și de scorțișoară.
Dulceața trebuie lăsată la foc mediu vreme de 45 de minute, sau chiar și o oră, timp în care veți amesteca ocazional.
În cele din urmă, bățul de scorțișoară se îndepărtează și se pune dulceața în borcane sterilizate.