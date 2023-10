Dunărea, periculos de scăzută! Bărcile eșuează pe dunele de nisip, în mijlocul fluviului: „Așa ceva nu am văzut”

„Deci am crescut aici, am făcut baie aici, am îmbătrânit aici, și așa ceva nu am văzut, atât de scăzută!”, a declarat Fănel Bondoc, pescar, pentru sursa menționată.

Rămâne închis traficul fluvial pe Dunăre, la Vama Bechet

În aceste condiții, persoanele care vin cu tirurile pline cu marfă sunt nevoite să meargă la Calafat pentru a traversa fluviul, însă până acolo cozile sunt kilometrice.

„Atunci când se termină programul rămâi pe marginea drumului. Aici și dormim, traficul pe lângă tine, tot să te odihnești și mâine să pleci la muncă din nou…nu ai o toaletă, nu ai nimic”, a spus un șofer de tir.