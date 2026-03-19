SUV-ul românesc a cucerit India sub un alt nume. Prețul i-a surprins pe mulți: „Arată ca o Dacia Duster pentru oameni bogaţi” (VIDEO)

Ana Maria
19 mart. 2026, 15:24
Foto: pixabay
Cuprins
  1. Cum arată Dusterul vândut în India sub sigla Renault
  2. Ce schimbări de design aduce noul Duster indian
  3. Ce dotări oferă noul Renault Duster
  4. Cât de practic este SUV-ul
  5. Cât costă noul Duster în India

Noul Renault Duster 2026 a fost lansat în India, cu un design diferit și dotări moderne. Celebrul SUV românesc Duster este produs și în India, în orașul Chennai, însă acolo este comercializat sub brandul Renault.

Cum arată Dusterul vândut în India sub sigla Renault

Modelul lansat recent păstrează linia generală cunoscută, dar vine cu modificări vizibile de design și adaptări pentru piața locală.

Pe lângă volanul pe partea dreaptă, mașina are și un stil ușor diferit față de versiunea europeană, fiind descrisă de specialiști drept un model cu aspect mai premium.

„Arată ca o Dacia Duster pentru oameni bogaţi„, au menționat specialiştii de la carscoops.com, pe Facebook.

Ce schimbări de design aduce noul Duster indian

Versiunea pentru India vine cu un look mai agresiv și câteva elemente distincte. Blocurile optice păstrează forma familiară, însă semnătura luminoasă diferă, renunțând la designul în formă de Y pentru un sistem LED mai simplu.

Grila frontală este marcată de inscripția Duster, iar bara de protecție are un aspect robust, cu elemente inspirate din aluminiu și prize de aer mai mari. În lateral, modificările sunt subtile, însă unele ornamente au fost înlocuite cu elemente specifice Renault.

Ce dotări oferă noul Renault Duster

Noul model vine în mai multe versiuni de echipare. Varianta de bază, Authentic, nu include sistem infotainment, însă nivelurile superioare aduc tehnologii moderne.

Versiunea Evolution este echipată cu un ecran tactil de 10,1 inci, un panou de bord digital de 7 inci și un sistem audio performant. În schimb, varianta Techno oferă dotări suplimentare precum trapă panoramică, climatizare pe două zone și încărcare wireless.

Cât de practic este SUV-ul

Renault a pus accent și pe funcționalitate. Portbagajul oferă un volum de 518 litri, care poate ajunge până la 700 de litri atunci când spațiul este extins până la plafon.

Acest aspect îl menține competitiv în segmentul SUV-urilor de familie.

Cât costă noul Duster în India

Prețurile pentru Renault Duster 2026 pornesc de la aproximativ 11.400 de dolari pentru versiunea de bază, echipată cu motor turbo de 1.0 litri și transmisie manuală.

La polul opus, versiunea de top Iconic Launch Edition, cu motor de 1.3 litri și cutie automată, ajunge la circa 19.800 de dolari.

Interesant este că acest nivel de preț se apropie de cel al versiunii Dacia Duster comercializate în Europa.

Adaptările sunt gândite pentru a răspunde preferințelor și cerințelor pieței din India, unde competiția în segmentul SUV-urilor este tot mai intensă.

