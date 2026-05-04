Diana Șoșoacă și-a pierdut , după ce plenul a votat în favoarea acestei măsuri. În aceste condiții, și ancheta derulată de procurori începe să ia viteză.

a obținut ridicarea imunității în cazul politicienii extremiste, iar acest lucru permite emiterea de citații în vederea audierii.

Ce acuzații o vizează pe Diana Șoșoacă?

În care o vizează pe Diana Șoșoacă, procurorii au în vedere mai multe capete de acuzare, între care ultraj, propagandă legionară și lipsire de libertate în mod ilegal. Potrivit unor surse citate de Antena 3, autoritățile judiciare se pregătesc să o citeze pe politiciana pro-rusă și să efectueze eventule percheziții. În acest moment, Parchetul General urmează să decidă momentul în care va fi citată pentru audieri.

În replică, politicianul se apără spunând că este victima „sistemului” care îi fabrică dosare penale la comandă. Într-un comunicat postat pe Facebook, pe 1 mai, ea susține că are o legătură specială cu poporul care îi acordă o „imunitate” pe care nici un procuror nu o poate anula. Ea spune că acuzațiile formulate împotriva sa reprezintă prețul pe care îl plătește pentru că vorbit despre cei care își vând țara.

„M-au transformat într-o țintă, mi-au fabricat dosare și mi-au ridicat imunitatea doar pentru că am refuzat să tac! (…) Ne-au ridicat imunitatea juridică, dar ne-au oferit imunitatea poporului – acea legătură de sânge pe care niciun procuror nu o poate tăia”, a afirmat președinta SOS România.

Din perspectiva sa, momentul pierderii protecției parlamentare reprezintă un simbol al rezistenței politice, în fața autorităților statului.

Mesajul eurodeputatei pentru simpatizanți

În mesajul pentru susținătorii săi, Diana Șoșoacă le-a mulțumit și a acuzat autoritățile că se pregătesc să distrugă poporul.

„Vă mulțumesc din tot sufletul, vouă, celor care ați venit să-mi fiți alături în miez de noapte, dar și celor mii și mii de români care ați asediat Comisia Europeană, Parlamentul European și CJUE cu mesajele voastre de susținere. Nu au putut să ignore vocea voastră! I-ați făcut să înțeleagă că în spatele omului pe care vor să-l distrugă se află un popor întreg care a obosit să fie umilit!”, a transmis Șoșoacă

Acuzând că este „târâtă prin tribunale”, ea a promis că nu va face nici un pas înapoi, anunțând o confruntare directă cu puterea politică.

„Rămânem neclintiți, rămânem uniți! Dacă ei au dosare, noi avem adevărul. Dacă ei au puterea funcțiilor, noi avem puterea credinței! (…) Nu mă vor înfrânge, pentru că vă port pe toți în inimă”, a mai transmis Șoșoacă.