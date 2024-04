UPDATE: Elevul tăiat cu baioneta a intrat în operație. A fost agresat de trei indivizi necunoscuți într-un liceu din București

UPDATE: Elevul agresat de trei indivizi necunoscuți în incinta Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” din București are nevoie de operație, dar viața lui nu este în pericol, au anunțat reprezentanții Spitalului „Grigore Alexandrescu”.

„Este un băiat de 17 ani cu agresiune. A primit un pumn şi am înţeles că pe urmă a fost tăiat cu baioneta la nivelul antebraţului. Are o plagă la nivelul antebraţului, o tăietură. Nu are viaţa în pericol. Nu ştiu cât de profundă este plaga pentru că acum va intra în sala de operaţie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului „Grigore Alexandrescu”, Raluca Alexandru, pentru .

Știrea inițială: Unul dintre elevii Liceului Tehnic „Iuliu Maniu” din Capitală a fost tăiat cu o macetă în zona antebrațului drept, potrivit .

Elevul a fost tăiat la mână

Tânărul ar fi fost tăiat cu maceta într-un conflict spontan cu trei tineri. Agresorii au fugit de la fața locului și încă nu au fost identificați.

Elevul primește îngrijiri medicale în cabinetul școlar, iar starea lui este stabilă.