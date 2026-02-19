Vor fi notele, în sfârșit, la fel pentru toți elevii
Uniformizarea notării devine o prioritate pentru Ministerul Educației. Din anul școlar viitor, fiecare răspuns va fi evaluat după aceleași standarde naționale. Profesorii vor lucra pe baza unor criterii clare și a unor bareme precise, menite să arate exact nivelul de cunoștințe și competențe așteptat de la elevi.
Ideea este simplă, aceeași lucrare trebuie să primească aceeași notă, indiferent unde este corectată. Între plan și realitate apar deja primele probleme. Mulți profesori nu au văzut încă standardele pe care ar trebui să le aplice din toamnă. În aceste condiții, notarea după criterii personale nu va mai fi permisă la disciplinele din trunchiul comun, de la primar până la clasa a IX-a. Există însă și temeri că schimbarea va produce efecte nedorite.
„Nu sunt convins că vom reuşi într-un timp atât de scurt. Există riscul major de a crea un efect de generozitate în cadrul sistemului, o avalanşă de note de 10 pe linie, ca să nu mai avem discuţii despre standardele de evaluare”, a transmis directorul Colegiul Național Bănățean, notează observatornews.ro.