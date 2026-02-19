B1 Inregistrari!
Elevii nu vor mai fi notați la fel ca până acum. Profesorii riscă sancțiuni dacă nu respectă noile reguli

Elevii nu vor mai fi notați la fel ca până acum. Profesorii riscă sancțiuni dacă nu respectă noile reguli

Ana Beatrice
19 feb. 2026, 09:11
Elevii nu vor mai fi notați la fel ca până acum. Profesorii riscă sancțiuni dacă nu respectă noile reguli
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vor fi notele, în sfârșit, la fel pentru toți elevii
  2. Cum văd profesorii noile standarde de evaluare

Din această toamnă, modul în care elevii sunt notați se va schimba semnificativ. Ministerul Educației introduce criterii unitare de evaluare, aplicabile în toate școlile din țară. Scopul este ca aceleași răspunsuri să primească aceleași note, indiferent de profesor sau de unitatea de învățământ. Astfel, diferențele cauzate de stilul mai indulgent sau mai strict al unor cadre didactice ar urma să dispară.

Noile reguli vor fi obligatorii, nu doar orientative. Profesorii care nu le respectă riscă să fie verificați și să suporte sancțiuni disciplinare.

Vor fi notele, în sfârșit, la fel pentru toți elevii

Uniformizarea notării devine o prioritate pentru Ministerul Educației. Din anul școlar viitor, fiecare răspuns va fi evaluat după aceleași standarde naționale. Profesorii vor lucra pe baza unor criterii clare și a unor bareme precise, menite să arate exact nivelul de cunoștințe și competențe așteptat de la elevi.

Ideea este simplă, aceeași lucrare trebuie să primească aceeași notă, indiferent unde este corectată. Între plan și realitate apar deja primele probleme. Mulți profesori nu au văzut încă standardele pe care ar trebui să le aplice din toamnă. În aceste condiții, notarea după criterii personale nu va mai fi permisă la disciplinele din trunchiul comun, de la primar până la clasa a IX-a. Există însă și temeri că schimbarea va produce efecte nedorite.

„Nu sunt convins că vom reuşi într-un timp atât de scurt. Există riscul major de a crea un efect de generozitate în cadrul sistemului, o avalanşă de note de 10 pe linie, ca să nu mai avem discuţii despre standardele de evaluare”, a transmis directorul Colegiul Național Bănățean, notează observatornews.ro.

Cum văd profesorii noile standarde de evaluare

Cadrele didactice recunosc deschis că începutul nu va fi deloc ușor și că adaptarea la noile reguli va veni cu provocări reale. Chiar și așa, mulți spun că vor încerca să aplice standardele în mod corect, fără să piardă din vedere elevul și progresul său individual.

„Cred că până la urmă rămânem profesori şi vom putea aplica atât standardele obiectiv, dar să ţinem cont şi de elevi şi de progresul lor”, a spus un profesor de limbă germană.

Există însă discipline unde evaluarea este mai greu de încadrat în criterii stricte, cum este limba și literatura română. Acolo, spun profesorii, creativitatea, expresivitatea și experiența de lectură sunt esențiale. Acestea nu pot fi măsurate la fel de simplu ca un exercițiu cu răspuns fix.
În paralel, inspectoratele școlare vor avea rolul de a verifica modul în care sunt aplicate noile standarde, iar abaterile pot fi sancționate disciplinar. „Sigur că prin inspecţiile frontale, generale şi tematice, noi putem să ne aplecăm şi să verificam şi modalitatea de notare a elevilor, însă nu sa ne erijăm în poliţişti, să fim pe urmele colegilor noştri, să vedem dacă au procedat sau nu au procedat corect. Eu cred că trebuie să rămână si la latitudinea profesorului. Profesorul e zilnic cu ei şi vede ce poate băiatul sau fata”, a mai precizat inspectorul școlar general, ISJ Timiș.
Deși măsura este prevăzută în Legea învățământului preuniversitar, ea nu a fost pusă în practică până acum.
