Cum văd profesorii noile standarde de evaluare

Cadrele didactice recunosc deschis că începutul nu va fi deloc ușor și că adaptarea la noile reguli va veni cu provocări reale. Chiar și așa, mulți spun că vor încerca să aplice standardele în mod corect, fără să piardă din vedere elevul și progresul său individual.

„Cred că până la urmă rămânem profesori şi vom putea aplica atât standardele obiectiv, dar să ţinem cont şi de elevi şi de progresul lor”, a spus un profesor de limbă germană.

Există însă discipline unde evaluarea este mai greu de încadrat în criterii stricte, cum este limba și literatura română. Acolo, spun , creativitatea, expresivitatea și experiența de lectură sunt esențiale. Acestea nu pot fi măsurate la fel de simplu ca un exercițiu cu răspuns fix.

În paralel, inspectoratele școlare vor avea rolul de a verifica modul în care sunt aplicate noile standarde, iar abaterile pot fi sancționate disciplinar. „Sigur că prin inspecţiile frontale, generale şi tematice, noi putem să ne aplecăm şi să verificam şi modalitatea de notare a elevilor, însă nu sa ne erijăm în poliţişti, să fim pe urmele colegilor noştri, să vedem dacă au procedat sau nu au procedat corect. Eu cred că trebuie să rămână si la latitudinea profesorului. Profesorul e zilnic cu ei şi vede ce poate băiatul sau fata”, a mai precizat inspectorul școlar general, ISJ Timiș.

Deși măsura este prevăzută în Legea învățământului preuniversitar, ea nu a fost pusă în practică până acum.