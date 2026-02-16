Ministerul Educației a stabilit calendarul oficial al anului școlar 2026 – 2027, stabilind structura după care vor învăța elevii din

Ministerul Educației a stabilit structura anului școlar

2026-2027 a fost oficializată printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial. Ministerul Educației și Cercetării a decis să mențină sistemul de oranizare modulară ce alternează perioadele de cursuri cu cele de vacanță.

Documentul aduce și câteva schimbări menite să optimizeze procedura de desfășurare a examenelor naționale.

, care a intrat în vigoare de luni, 16 februarie, mai stabilește intervalul de trei săptămâni în care inspectoratele școlare pot decide să acorde vacanțele de schi. La un moment dat, s-a propus ca acest interval de repaus să fie redus la două săptămâni.

Odatăcu apariția acestui ordin, elevii, părinții și cadrele didactice au la dispoziție calendarul oficial care va stabili organizarea anului școlar viitor.

Cum arată structura viitorului an școlar

Conform ordinului emis de Ministerul Educației, viitorul an școlar, 2026-2027, va începe la data de 1 septembrie 2026. Ultima zi de școală va fi pe data de 31 august 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri, în condițiile în care, efectiv, cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026. trebuie spus că noul calendar păstrează structura anterioară, cu cinci module de cursuri separate de vacanță:

Modulul 1 : cursuri în perioada 7 septembrie 2026 – 23 octombrie 2026;

: cursuri în perioada 7 septembrie 2026 – 23 octombrie 2026; Vacanța de toamnă : va fi în perioada 24 octombrie 2026 – 1 noiembrie 2026;

: va fi în perioada 24 octombrie 2026 – 1 noiembrie 2026; Modulul 2 : cursuri în perioada 2 noiembrie 2026 – 22 decembrie 2026;

: cursuri în perioada 2 noiembrie 2026 – 22 decembrie 2026; Vacanța de iarnă : în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

: în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027; Modulul 3 : cursuri în perioada 11 ianuarie 2027 – 12, 19 sau 26 februarie 2027

: cursuri în perioada 11 ianuarie 2027 – 12, 19 sau 26 februarie 2027 Vacanța mobilă (de schi) : o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în intervalul 15 februarie – 17 martie 2027;

: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în intervalul 15 februarie – 17 martie 2027; Modulul 4 : cursuri în perioada 1 martie 2027 sau 8 martie 2027 – 23 aprilie 2027;

: cursuri în perioada 1 martie 2027 sau 8 martie 2027 – 23 aprilie 2027; Vacanța de primăvară : în intervalul 24 aprilie 2027 – 4 mai 2027;

: în intervalul 24 aprilie 2027 – 4 mai 2027; Modulul 5 : cursuri în intervalul 5 mai 2027 – 18 iunie 2027;

: cursuri în intervalul 5 mai 2027 – 18 iunie 2027; Vacanța de vară: începe pe 19 iunie 2027 și va dura până pe 5 septembrie 2027.

Ministerul Educației a stabilit un calendar special pentru anii terminali

din anii terminali vor încheia cursurile mai devreme, conform unui calendar special conceput de Ministerul Educației. Acest calendar va permite elevilor din anii terminali să se pregătească și să susțină examenele naționale. Spre deosebire de colegii lor, elevii din anii terminali vor finaliza cursurile mai devreme.

Conform structurii, pentru clasa a XII-a și a XIII-a seral, cursurile vor dura 34 de săptămâni și se vor încheia pe 4 iunie 2027. Pentru clasa a VIII-a, cursurile vor dura 35 de săptămâni și se va încheia pe 11 iunie 2027.

În cazul elevilor din învățământul profesional și liceal tehnologic, care nu sunt în clase terminale, anul școlar va fi mai lung. Acesta va avea 37 de săptămâni și se va încheia pe 25 iunie 2027.

Calendarul pentru programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”

Miniterul Educației a stabilit intervalele de timp în care se vor derula programele naționale Școala Altfel și Săptămâna verde. Cadrele didactice vor putea programa aceste perioade în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Sunt prevăzute perioade de câte cinci zile consecutive lucrătoare.

Planificarea exactă va fi decisă de fiecare unitate de învățământ în parte. Va fi oblgiatoriu ca cele două programe să fie intercalate în module de curs dierite.

Ordinul ministerului mai prevede că unitățile de învățământ au obligația de a comunica părinților și elevilor structura detaliată a anului școlar, până la data de 1 aprilie 2026. Aceștia vor trebui să cunoască din vreme inclusiv perioada în care va fi vacanța mobilă și perioadele pentru programele speciale.

Calendarul examenelor naționale stabilit de Ministerul Educației

Conform ordinului, structura finală a anului școlar 2026 – 2027 a ținut cont de planificarea examenelor naționale. Ministerul Educației a stabilit ca simulările să aibă loc în luna martie 2027.

Probele de competențe pentru bacalaureat sunt planificate în ultimele două săptămâni de școală. Ulterior, probele scrise vor fi susținute în cele două săptămâni imediat următoare finalizării cursurilor.

Evaluarea Națională se va desfășura după încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a. Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se vor aproba prin ordine distincte ale ministrului Educației și Cercetării.