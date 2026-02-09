Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că, în opinia sa, nu e posibil ca norma la clasă să revină de la 20 de ore pe săptămână la 18, așa cum cer profesorii. Ei chiar amenință cu dacă nu se va întâmpla acest lucru. Premierul a mai spus că anul acesta vor fi luate o serie de decizii pentru a crește calitatea învățământului în România.

Cum răspunde premierul la nemulțumirile profesorilor

„Din punctul meu de vedere, acest lucru nu e posibil (scăderea normei). Norma de 20 de ore, care e azi în România, e o normă la nivelul minim european. În Germania norma de predare e de 24 de ore.

Trebuie să fim realiști când generăm niște așteptări. Acea măsură a fost o măsură de corecție generală. (…)

Ce trebuie să facem în acest an e să stabilizăm învățământul, să le alocăm toate resursele necesare. Și știind că nu putem crește bugetele substanțial de la un an în altul – aceasta e realitatea, indiferent ce guvern va veni, pentru că avem niște constrângeri – să lucrăm în câteva zone în care să creștem calitatea învățământului’, a declarat Ilie Bolojan, la

Acesta a mai afirmat că e nevoie de bani mai mulți în Educație, dar ei trebuie investiți strategic: „Trebuie să fie văzut cum le folosim aceste resurse, să nu fie doar o zonă de cheltuieli, să însemne și o creștere a calității în învățământ, să însemne și o adaptare învățământului românesc la realitatea economică, să însemne și o calitate mai bună a profesorilor, o trasabilitate a absolvenților”.

Ce a declarat Bolojan la moțiunea pe Educație

Tot luni, premierul Ilie Bolojan în Senat că „banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității și adaptarea la realitatea economică”. Premierul a făcut declarația la dezbaterea unei moțiuni simple depuse de Opoziție ce a vizat domeniul Educației și care a picat.

„Dincolo de burse, finanțarea învățământului superior e substanțială. În datele de finanțare pe anul trecut, pentru școlarizarea fiecărui student s-au alocat circa 8.500 de lei pe an. În total, 6 miliarde. Pentru cazarea în cămine, 256 de milioane, iar pentru subvenția de transport – 34 de milioane. Aceste cifre arată că există un efort bugetar real și constant. (…)

Calitatea pregătirii în universități trebuie să crească, iar finanțarea să nu fie doar după numărul de studenți. Trebuie să fie și în funcție de performanța programelor de studii. (…)

Finanțarea programelor slabe trebuie redusă până reușesc planurile de îmbunătățire, iar economiile realizate trebuie să fie duse către cei care fac performanță, după cum trebuie sprijinite domeniile care susțin economia, serviciile publice și capacitatea țării de a concura”, a explicat Bolojan în plenul Senatului.