Elon Musk redevine cel mai bogat om din lume. El l-a întrecut pe Bernard Arnault

Elon Musk, CEO-ul Tesla, și a reluat primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

Ce avere au primi trei cei mai bogați oameni din lume

Musk are o avere de 192 de miliarde de dolari, conform News.ro.

El recuperează acest titlu de la Bernard Arnault, care a înregistrat o pierde de peste cinci miliarde de dolari. Așadar, francezul trece pe locul doi, cu o avere de 187 de miliarde de dolari, înaintea lui Jeff Bezos care are 144 de miliarde de dolari.

La începutul acestui an, Elon Musk a avut o scădere a averii și a căzut pe al doilea loc, fapt pentru care Arnault a luat primul loc, în martie. Dar, acum, Musk se bucură de scăderea performanței LVMH, deținută de francez, a cărui valoare a acțiunii a scăzut cu 6% într-o lună, în timp ce Tesla a crescut cu 26%.

Tesla Y, cea mai vândută mașină din lume

Compania își deshchide rețeaua de supraalimentare în SUA și Canada pentru vehiculele electrice Ford din 2024, astfel își va dubla numărul de stații accesibile clienților Ford.

Mai mult, la sfârșitul lunii mai, a devenit cea mai vândută mașină din lume.