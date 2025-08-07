B1 Inregistrari!
Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții

Selen Osmanoglu
07 aug. 2025, 12:14
Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții
Sursa Foto: Flickr.com

Este un obicei comun să punem alimente la congelator pentru a le păstra cât mai mult timp, chiar și brânza, însă este acest obicei unul sănătos? Iată ce spun experții!

Cuprins

  • Brânza la congelator
  • Cum congelezi corect brânza
  • Dezghețarea brânzeturilor
  • Greșeli de evitat

Brânza la congelator

Experții spun că acest obicei comun este normal, însă nu în toate cazurile. Potrivit bucătarului Vincent Arnould, „dacă o consumi încet, congelarea o împiedică să se usuce sau să-și piardă aroma”. Brânzeturile tari și semitari, cu un conținut scăzut de apă, sunt cele mai potrivite pentru congelare, conform Click.

Acestea sunt:

  • Cheddar: poate fi congelat ras, feliat sau în blocuri; devine ușor sfărâmicios, perfect pentru preparate gătite.
  • Comté, Gruyère, Emmental: își păstrează bine aroma și textura, ideale pentru gratinuri, fondue sau raclette.
  • Parmezan: se congelează ușor, fie în bucăți, fie ras, rămânând excelent pentru presărare peste preparate după decongelare.

Printre brânzeturile care nu ar trebui puse la congelator, avem:

  • Camembert
  • Brie
  • Brânzeturile proaspete
  • Brânzeturilor albastre, precum Roquefort sau Stilton

Ele își modifică structura și gustul la congelator. Aceste tipuri se folosesc cel mai bine după congelare în mâncăruri gătite, unde schimbarea texturii este mai puțin vizibilă.

Cum congelezi corect brânza

  • Porționează inteligent: împarte brânza în bucăți mici, cât pentru o utilizare.
  • Ambalează ermetic: folosește folie alimentară sau aluminiu, apoi pungi pentru congelator, eliminând aerul.
  • Etichetează: notează tipul de brânză și data congelării pentru a facilita rotația stocurilor.

Brânzeturile tari pot fi păstrate până la 6 luni în congelator. Cele rase pot fi păstrate aproximativ 6 luni, iar cele moi pot fi păstrate aproximativ 2-3 luni.

Dezghețarea brânzeturilor

Aceasta trebuie făcută lent, în frigider, pentru a evita șocul termic. Este de evitat cuptorul cu microunde, care poate altera textura.

Brânzeturile decongelate sunt ideale pentru rețete gătite, precum pizza, paste, gratinuri, unde eventualele modificări de structură nu mai sunt perceptibile.

Greșeli de evitat

  • Congelarea brânzei aproape de termenul de expirare.
  • Ambalarea necorespunzătoare, care permite formarea cristalelor de gheață.
  • Recongelarea brânzei deja decongelate care reprezintă un risc major.
