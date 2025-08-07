Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții

Este un obicei comun să punem alimente la congelator pentru a le păstra cât mai mult timp, chiar și brânza, însă este acest obicei unul sănătos? Iată ce spun experții!
Experții spun că acest obicei comun este normal, însă nu în toate cazurile. Potrivit bucătarului Vincent Arnould, „dacă o consumi încet, congelarea o împiedică să se usuce sau să-și piardă aroma”. Brânzeturile tari și semitari, cu un conținut scăzut de apă, sunt cele mai potrivite pentru congelare, conform Click.
Acestea sunt:
Printre brânzeturile care nu ar trebui puse la congelator, avem:
Ele își modifică structura și gustul la congelator. Aceste tipuri se folosesc cel mai bine după congelare în mâncăruri gătite, unde schimbarea texturii este mai puțin vizibilă.
Brânzeturile tari pot fi păstrate până la 6 luni în congelator. Cele rase pot fi păstrate aproximativ 6 luni, iar cele moi pot fi păstrate aproximativ 2-3 luni.
Aceasta trebuie făcută lent, în frigider, pentru a evita șocul termic. Este de evitat cuptorul cu microunde, care poate altera textura.
Brânzeturile decongelate sunt ideale pentru rețete gătite, precum pizza, paste, gratinuri, unde eventualele modificări de structură nu mai sunt perceptibile.