Europarlamentarul Vlad Gheorghe, despre plângerea pe care i-a făcut-o lui Mihai Chirica, la Curtea de Conturi, pentru folosirea funcției și a resurselor Primăriei Iași în folos personal: În opinia mea, este faptă penală, dacă se dovedesc aceste lucruri (VIDEO)

Europarlamentarul Vlad Gheorghe a avut o intervenție în cadrul emisiunii moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, în care a vorbit despre plângerea făcută împotriva primarului Chirica, pe care îl acuză că a folosit resursele Primăriei Iași în „folos personal”.

„Chirica are foarte multe dosare, nici el nu cred că mai știe ce dosare de corupție are, este trimis în judecată în mai multe. El mai are puțin și își face mutație la Parchet și la DNA, și la DIICOT Iași. Acum e un subiect nou, pentru că a dat în judecată mai mulți ziariști, care au relatat despre faptul că el, inculpat, a fost la o nuntă cu judecători și era chiar nunta unui judecător de la Curtea Constituțională, și i-a dat în judecată pe acești ziariști pentru că au relatat despre acea nuntă la care, repet, au fost inculpați de mare angajament, cum este Chirica, cred că el are record la dosare penale. Chirica i-a dat în judecată pe ziariști, dar nu oricum, i-a dat în judecată, spunând că primarul Iașului îi dă în judecată.

Ori Chirica nu s-a dus în calitate de primar, pentru că n-are nicio treabă primarul Iașului să meargă la evenimente private la nunți, chiar dacă sunt cu judecători și, bineînțeles, în momentul în care dă în judecată în calitate de primar, aici avem o problemă, pentru că trebuie să se folosească niște fonduri, niște resurse de la primărie, dacă scrie în cererea de chemare în judecată, că primarul Mihai Chirica a dat în judecată.

Este problema dânsului pe cine, cum dă în judecată. Bineînțeles că are dreptul ăsta, dar nu are dreptul să folosească funcția în interes personal și ăsta este obiectul plângerii mele către Curtea de Conturi, pentru că se pare că sunt folosite resurse de la instituția publică.

E caz clasic de folosirea funcției publice și a resurselor publice în interes personal. În opinia mea, este faptă penală, dacă se dovedesc aceste resurse folosite. Eu am văzut, că de aia i-am făcut sesizarea la Curtea de Conturi, eu am văzut cererea de chemare în judecată pentru că au publicat-o ziariștii, care au fost chemați în judecată. Scrie în calitate de primar, deci aici nu este niciun fel de îndoială.

Vă dați seama că nu are nicio legătură, mai ales că speța era strict cu privire la persoana lui Chirica, care a fost, repet, la un eveniment privat de interes public, de altfel, pentru că nu era o nuntă într-o oarecare familie, ci era o nuntă, repet, cu inculpat și cu judecători și nu orice judecător, era chiar nunta unui judecător de la CCR.”, a declarat Vlad Gheorghe.

Europarlamentarul USR a anunțat că i-a făcut plângere la Curtea de Conturi primarului Mihai Chirica, pe care îl acuză că a folosit resursele Primăriei Iași în „folos personal”.

“I-am făcut plângere primarului PNL-PSD Mihai Chirica! Am înștiințat Curtea de Conturi că primarul se folosește de funcția sa și de resursele Primăriei Iași în folos personal. Chirica s-a gândit c-ar fi bine să intimideze jurnaliștii dându-i în judecată în calitate oficială. A făcut acţiune înregistrată la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni al Primăriei Iași, iar plângerea sa citează calitatea oficială de primar. Surpriză – e ILEGAL!

Oare taxa de timbru pentru înaintarea acţiunii în instanţă a fost achitată tot din banii publici? Oare onorariul avocaților e plătit tot din bugetul Primăriei Iași?

Va verifica toate aceste aspecte Curtea de Conturi și poate primarul Chirica mai adaugă un dosar penal la colecția personală, care este impresionantă, chiar și pentru un primar PSD-PNL. Primăria are obligația să furnizeze toate documentele acestei spețe Curții de Conturi, iar Curtea este obligată să sesizeze Parchetul când constată încălcarea legislației.

Partea bună e că acțiunea de intimidare a presei poate fi respinsă din fașă, fără a mai intra pe fondul cauzei, pentru lipsa calității procesuale active a Municipiului Iaşi, prin primar și Primărie.,” a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.