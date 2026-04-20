Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că PSD nu e victima în această guvernare, ci generatorul unei crize, un partid care răspândește minciuni și blochează reformele de care România are nevoie. Declarațiile au fost făcute după ce social-democrații premierului liberal Ilie Bolojan. Bolojan, în schimb, a replicat că nu va demisiona, ci

Fritz: Sunt bani și reforme în joc, iar PSD declanșează o criză politică

„PSD a părut că se bucură să declanșeze o criză politică într-un moment de criză economică și geopolitică. Am auzit cam multe minciuni azi…SD a votat moțiuni împreună cu AUR împotriva Dianei Buzoianu. Nu PSD a fost victimă. Au fost multe decizii care au întârziat pentru că am așteptat să se decidă PSD.

Sunt bani din PNRR în joc, reforme care trebuie făcute, iar miza pentru PSD pare că e că a pierdut controlul asupra unor bani.

Se minte singur că încă e acel partid mare care poate decide soarta României. PSD e ca o pisică ce se uită în oglindă și vede un leu. Ei trebuie să se obișnuiască cu gândul că nu pot guverna decât în coaliție”, a declarat liderul USR.

Fritz: Pe PSD-iști nu-i deranjează Bolojan, ci reforma

„Minciuna cea mai mare a fost că ar fi vorba doar de premier. E clar că pe ei îi deranjează nu persoana premierului, ci tocmai calea reformistă pe care a luat-o România în ultima vreme.

Dacă PSD își dorește o coaliție de restaurare a corupției, a rețelelor, trebuie s-o spună clar”, a continuat acesta.

USR, dispus să preia ministerele PSD

Fritz a mai spus că miniștrii USR nu vor „dezerta”, iar mâine vor fi la serviciu ca de obicei: „Miniștrii USR sunt 100% pregătiți să facă tot ce e necesar ca România să nu piardă banii din PNRR și SAFE, iar asta include și preluarea interimară a unor portofolii dacă PSD decide să iasă din Guvern”.

„Ca doi parteneri egali, vom începe niște discuții foarte bine sincronizate cu PNL. Mă aștept să discutăm și cu celelalte partide și sunt sigur că și dl președinte va vrea să ne audă poziția” a mai afirmat Dominic Fritz.