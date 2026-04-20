Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să exercit mandatul de premier (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 apr. 2026, 21:02
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a făcut declarații luni seară, după ce PSD i-a retras sprijinul politic în cadrul unui eveniment public și după o ședință a liberalilor în spatele ușilor închise.

Declarațiile lui Bolojan:

  • Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România.
  • Am format o coaliție care se baza pe trei elemente: ordine în finanțele țării, buna guvernare și respectul față de cetățeni. Azi vedem periclitarea finanțelor, aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de români.
  • În toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele și este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu lașitate de răspunderea deciziilor pe care le iei.
  • Și sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile și nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiție pentru a crea condiții pentru dezvoltare – să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susținem investițiile prin atragerea fondurilor europene și să guvernăm corect și cinstit pentru cetățenii țării noastre.
  • Orice ce s-a întâmplat în aceste zile, practic arată că PSD nu este de acord cu aceste principii. În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră.
  • În plus, este o decizie iresponsabilă, ținând în cont și de contextul internațional, pentru că avem o suprapunere de crize care înseamnă că, pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de războiul din Golful, avem problemele noastre de deficit și orice om de stat care se consideră responsabil, în această perioadă, caută să-și întărească țara și economia și nu să o slăbească, așa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul.
  • Și tot ce au făcut în aceste zile, mințindu-și electoratul, mințind cetățenii noștri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu și le-au asumat, cu privire la lucruri care… au fost făcute într-o parte și nu în alta, nu face decât să descalifice această acțiune politică.
  • Așa cum v-am spus, voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetățenii țării noastre, în așa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării și să facem ceea ce trebuie pentru România. Vă mulțumesc!
  • De asemenea, aș închide această declarație cu mulțumiri pentru cei care, în această seară și pe rețelele sociale, mi-au adresat sprijinul lor, mi-au arătat susținere, considerând că nu este un sprijin pentru o persoană, ci este sprijinul pentru România modernă, pentru o România onestă, pentru o Românie fără privilegii, fără sinecuri.
  • Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru susținere. Vă mulțumesc foarte mult!

