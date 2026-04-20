Grindeanu se visează premier: „Aș accepta această funcție”. Laude pentru Nicușor Dan

Traian Avarvarei
20 apr. 2026, 22:42
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Adel Al Haddad
Cuprins
  1. În ce condiții vor demisiona miniștrii PSD
  2. Grindeanu s-ar vrea premier
  3. Laude pentru Nicușor Dan

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, nu exclude ca PSD să formeze o majoritate fără PNL și să preia funcția de premier, dar nici ca partidul său să treacă în opoziție. El a explicat ce se va întâmpla după ce social-democrații i-au retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan.

În ce condiții vor demisiona miniștrii PSD

Sorin Grindeanu a declarat, la România TV, că miniștrii PSD vor demisiona doar după ce se vor termina consultările și dacă nu se ajunge la o soluție pe placul PSD: „Ori rămânem la guvernare, dar fără Bolojan – nu vorbesc de persoana Bolojan, ci de modul în care a înțeles să conducă Guvernul – fie trecem în opoziție și nu vom mai avea nici secretari de stat, nici prefecți”.

Totodată, a precizat că „nu o să facem moțiune (de cenzură) cât timp avem reprezentanți în Guvern”.

Grindeanu s-ar vrea premier

Grindeanu nu exclude varianta de a conduce viitorul guvern: „Dacă aș avea o majoritate în Parlament și dacă colegii mei din PSD vor considera că eu trebuie să ocup această funcție, aș accepta să fiu premier”.

Laude pentru Nicușor Dan

Întrebat dacă renunță la funcția de președinte al Camerei Deputaților, în cazul în care PSD iese de la guvernare, Sorin Grindeanu a evitat să dea un răspuns: „Lucrurile vor intra într-un nou scenariu, vom vedea ce se va întâmpla”.

De asemenea, liderul PSD l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan: „Pot să constat azi că avem un președinte care-și înțelege poziția de mediator”.

