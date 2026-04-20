Vipera cu corn, din nou activă pe trasee. Măsuri și zone de risc pentru drumeții

20 apr. 2026, 23:33
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum pot fi evitate mușcăturile
  2. Ce trebuie făcut în caz de mușcătură
  3. Unde și când este activă vipera

Vipera cu corn (Vipera ammodytes), considerată cea mai periculoasă specie de șarpe din România, a ieșit din hibernare odată cu creșterea temperaturilor și este din nou activă pe traseele montane, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Cum pot fi evitate mușcăturile

Pentru a evita mușcăturile de viperă, turiștii sunt sfătuiți să poarte bocanci înalți și pantaloni lungi, să folosească bețele de mers pentru a verifica poteca și să păstreze o distanță de cel puțin 2,5 metri. Aceste măsuri practice sunt recomandate pentru a reduce riscul de întâlnire apropiată cu vipera cu corn.

Viperele atacă doar defensiv, când sunt surprinse sau provocate, preferând zonele însorite și stâncoase. De aceea trebuie urmate potecile marcate, unde vegetația este mai rară și șerpii pot fi observați mai ușor, potrivit declarațiilor preluate de Rador.

Ce trebuie făcut în caz de mușcătură

În cazul în care întâlnirea cu o viperă a fost urmată de mușcătură, trebuie anunțat serviciul de urgență la numărul 112. De asemenea, trebuie limitată mișcarea victimei pentru a încetini răspândirea veninului și pentru a facilita intervenția medicală promptă, potrivit declarațiilor autorităților.

Autoritățile avertizează expres: Nu trebuie aplicat garou și nu ne se va încerca sugerea veninului. Aceste măsuri tradiționale sunt contraindicate și pot agrava starea victimei, conform G4Media.

Unde și când este activă vipera

Vipera cu corn este activă în special dimineața și seara și poate fi întâlnită din aprilie până în octombrie. Zonele montane cu risc menționate sunt Banat, Hunedoara, Oltenia, precum și Dobrogea.

Vipera cu corn, considerată cea mai periculoasă specie de șarpe din România, preferă habitatele stâncoase și însorite. Prin urmare, turiștii care se aventurează în perioada aprilie-octombrie în regiunile menționate sunt îndemnați să adopte regulile de siguranță și prudență pentru a preveni incidentele pe munte.

