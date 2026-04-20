Politică » UDMR intervine în criza din coaliție după votul PSD. Cum vede Cseke Attila pericolul AUR: „Când doi se ceartă, al treilea câştigă"

UDMR intervine în criza din coaliție după votul PSD. Cum vede Cseke Attila pericolul AUR: „Când doi se ceartă, al treilea câştigă”

Iulia Petcu
20 apr. 2026, 23:01
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
  1. De ce insistă UDMR pe ideea de stabilitate
  2. Ce soluție propune pentru ieșirea din impas

Tensiunile din coaliție au provocat primele reacții ale partenerilor de guvernare după votul PSD împotriva premierului Ilie Bolojan. UDMR transmite că prioritatea momentului rămâne stabilitatea politică într-un context intern și extern complicat.

Mesajul a venit de la ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care avertizează că actualul conflict poate produce un câștigător neașteptat. În opinia sa, beneficiarul direct al disputelor dintre partidele mari ar putea fi AUR.

De ce insistă UDMR pe ideea de stabilitate

Cseke Attila a declarat că România traversează o perioadă sensibilă, iar scena politică are nevoie de echilibru. Oficialul consideră că provocările existente cer soluții rapide și cooperare între partide.

„Noi suntem interesaţi într-o stabilitate politică, care este foarte importantă în contextul intern şi internaţional în care se află România, pentru că sunt şi există provocări în continuare şi vor exista noi provocări.”

Ministrul sugerează că o criză prelungită ar slăbi capacitatea Guvernului de a răspunde problemelor economice și instituționale. De aceea, negocierile dintre lideri devin esențiale în perioada următoare.

Liderul UDMR a folosit o formulă directă pentru a descrie efectele conflictului dintre PSD și PNL. El spune că rivalitatea dintre partenerii de guvernare avantajează automat opoziția: „Pe de altă parte, când doi se ceartă, al treilea câştigă. Dacă PSD şi PNL şi PNL şi PSD au dispute, va câştiga al treilea, care al treilea, în cazul nostru, este AUR.”

Cseke Attila a adăugat că UDMR nu dorește consolidarea formațiunii conduse din opoziție. În viziunea sa, creșterea influenței AUR ar schimba raportul de forțe din Parlament.

Ce soluție propune pentru ieșirea din impas

Ministrul a spus că nu poate indica imediat formula exactă pentru depășirea blocajului politic. Totuși, el consideră că actualii parteneri trebuie să revină urgent la masa negocierilor.

„Nu sunt magician să vă spun ce soluţii există de azi, de mâine, după joi şi aşa mai departe. Dar vor trebui găsite soluţii, pentru că altfel, în orice altă variantă, de câştigat va avea AUR.”

Potrivit acestuia, PSD, PNL, USR și UDMR trebuie să găsească o formulă comună de continuare a guvernării. Declarațiile au fost făcute la Sântămăria Orlea, în județul Hunedoara, potrivit Antena3.

