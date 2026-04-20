Acasa » Politică » Grindeanu: PSD vrea coaliție pro-europeană fără Bolojan, altfel trece în opoziție

Traian Avarvarei
20 apr. 2026, 21:38
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Grindeanu, după ședința PSD: Bolojan trebuie să plece acasă
  2. Grindeanu: Toate variantele sunt posibile, inclusiv moţiunea de cenzură

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a declarat că va respecta votul colegilor de partid și nu-l va mai susține pe Ilie Bolojan (PNL) în funcția de premier. Acesta a insistat că PSD vrea menținerea coaliției, dar fără Bolojan prim-ministru.

„Ne dorim să continuăm într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan prim-ministru. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziţie. PSD nu susţine un guvern minoritar şi PSD nu face majoritate cu partide extremiste sau antieuropene”, a susținut liderul PSD.

Grindeanu, după ședința PSD: Bolojan trebuie să plece acasă

„E un vot covârşitor care dă un mandat extrem de puternic conducerii PSD, adică mie. În acest moment, PSD spune într-o manieră care nu lasă loc de interpretări că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Argumentele au fost multe şi au fost prezentate astăzi în şedinţă. Aproape 5.000 de social-democraţi au votat pentru retragerea sprijinului politic. Aşa cum, în urmă cu 10 luni, am intrat în această coaliţie de bună credinţă.

Scăderea consumului şi scăderea puterii de cumpărare sunt valabile şi arată că România merge într-o direcţie greşită. Suntem dispuşi să trecem rapid peste această criză politică. În zilele următoare vor exista consultări la Cotroceni. Ne dorim continuarea unei coaliţii pro-europene. Dacă nu se doreşte ca PSD să facă parte din această coaliţie, atunci noi ne retragem în opoziţie”, a declarat Sorin Grindeanu, pentru Observator.

Liderul PSD a mai afirmat că „nu se așteaptă la miracole” de la președintele Nicușor Dan: „Mă gândesc că vor exista consultări la Cotroceni şi urma acestor consultări să se degajeze o soluţie. Ponderea PSD în coaliţie e de aproape 50%”.

Grindeanu: Toate variantele sunt posibile, inclusiv moţiunea de cenzură

Sorin Grindeanu a explicat apoi ce variante de guvernare ar accepta PSD și ce scenarii exclude: „Se poate păstra protocolul coaliţiei şi se poate merge mai departe. Nu o spune doar PSD-ul că aşa nu se poate, o spun 80% dintre români. Am făcut acest pas şi ne dorim să depăşim rapid această etapă. Ca urmare a votului PSD-ului, Ilie Bolojan nu mai are o majoritate în spate. Noi nu vom susţine un Guvern minoritar. Ne dorim să facem parte dintr-o coaliţie pro-europeană. Guvern cu AUR nu facem. Nu vom continua alături de Ilie Bolojan. Toate variantele sunt posibile, inclusiv moţiunea de cenzură. Voi încerca să respect acest mandat pe care l-am primit din partea colegilor. PSD nu susţine un guvern minoritar şi nu face majoritate cu partide extremiste”.

