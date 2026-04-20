Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a reacționat public după mesajul transmis de PSD. Instituția critică folosirea comparațiilor legate de Holocaust și acuză partidul de victimizare politică.

Controversa a pornit după ce . PSD a vorbit despre o campanie „de sorginte nazistă” îndreptată împotriva membrilor și simpatizanților formațiunii.

Ce a reclamat PSD în comunicatul transmis

Partidul susține că împotriva membrilor săi ar fi folosite metode de stigmatizare și atac public. În mesajul oficial, PSD a invocat inclusiv tehnici de dezumanizare asociate propagandei naziste.

Anunțul a fost urmat de precizarea că formațiunea intenționează să sesizeze autoritățile competente. Mai exact, partidul a indicat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul.

Cum a răspuns Institutul „Elie Wiesel”

Reprezentanții institutului au transmis că tragedia Holocaustului nu poate deveni instrument într-o confruntare politică internă. Instituția a publicat reacția pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit comunicatului, utilizarea unor astfel de comparații afectează memoria victimelor și distorsionează sensul istoric al evenimentelor invocate. Mesajul cere mai multă responsabilitate din partea actorilor politici.

„Față de comunicatul PSD, în care citim o falsă victimizare, exprimăm următorul punct de vedere: Holocaustul nu reprezintă un subiect pentru interpretări, dialog, competiții sau lupte politice înfierbintate. El a fost o realitate tragică a celui de-al Doilea Război Mondial, când ideologia fascistă și nazistă au dus la politici de exterminare în masă a unor comunități întregi de evrei și romi pe criterii etnice sau rasiale. Iată de ce, Institutul „Elie Wiesel” atrage atenția că folosirea, astăzi, a unor mesaje politice care fac apel în mod direct la comparații cu Holocaustul nu numai că minimalizează semnificația umană a tragediei de acum mai bine de 80 de ani, dar deformează și realitatea politică internă actuală care funcționează pe baza principiilor democrației parlamentare și a statului de drept. Prin urmare, solicităm abținerea actorilor politici de la comparații care dăunează grav spiritului istoriei”, se arată în comunicatul institutului, postat în pagina de Facebook a acestuia, potrivit Digi24.

Ce semnificație are intervenția instituției

este una dintre instituțiile centrale care documentează și explică Holocaustul în România. Din acest motiv, pozițiile sale publice au greutate majoră în astfel de controverse sensibile.

Mesajul transmis readuce în atenție limitele discursului politic și riscurile banalizării unor tragedii istorice. Tema poate genera noi reacții în spațiul public în perioada următoare.