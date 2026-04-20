Kelemen Hunor: Această coaliție s-a terminat / Răspunsul liderului UDMR, întrebat cine a generat criza guvernamentală

Traian Avarvarei
20 apr. 2026, 23:20
Kelemen Hunor, liderul UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că e de neconceput ca un partid din coaliție să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul, căci cine ar ceda la o asemenea presiune ar risca practic sfârșitul partidului. Kelemen a mai afirmat că suntem într-o criză guvernamentală ce trebuie tranșată rapid, „inclusiv, dacă e cazul, un guvern minoritar”, altfel vom avea de suportat consecințe și în plan economic.

Kelemen Hunor: Avem o criză guvernamentală

„În momentul în care unul dintre membrii coaliției se retrage, prim-miniștrii, fiindcă am înțeles că asta ar fi scenariul. Dacă la sfârșitul zilei votul este în sensul anunțat și premierul nu își dă demisia, am înțeles că nu va face acest lucru, și se retrag miniștri, atunci înseamnă că s-a terminat această coaliție așa cum a fost formată coaliția anul trecut, în mai, la începutul lunii iunie, nu mai funcționează. Asta înseamnă că avem o criză guvernamentală”, a declarat Kelemen Hunor, pentru Digi24.

Acesta a atras apoi atenția că dobânzile pe care le plătește România ar putea crește pe fondul crizei guvernamentale: „Problema cea mai mare în acest moment este că în ziua de joi sau după ziua de joi cum se vor uita creditorii României la țara noastră. Iarăși, dacă urcă peste 7% dobânda pentru împrumuturile cu care finanțăm deficitul, vom avea o problemă pe termen scurt, pe termen mediu. Deci trebuie luat în calcul și această poveste și acest aspect. Eu aș prefera să găsim o soluție în sensul de a investi un guvern prin Parlament, inclusiv dacă e cazul, un guvern minoritar, dar rămâne întrebarea cu cine ajungem acolo?”.

Kelemen (UDMR): Noi nu ne retragem de la guvernare

Kelemen Hunor a afirmat apoi că UDMR sigur va rămâne la guvernare: „Noi nu ne retragem, deci nu mă bag între PSD și PNL. Noi ne-am asumat o guvernare în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR și am crezut că este o formulă pentru țara noastră într-un moment extrem de dificil”.

Întrebat cine a inițiat această criză, Kelemen Hunor a evitat să dea un răspuns: „Aici nu vreau să vă dau un răspuns, că nu știu. Au fost foarte multe momente din iunie până în septembrie, decembrie, ianuarie, februarie, au fost foarte multe momente când toată lumea a pus umărul să găsească o soluție. Deci nu vreau să intru în această discuție, fiindcă asta ar însemna că mă așez într-o parte sau în alta. Eu aș fi vrut să nu avem această criză guvernamentală”.

