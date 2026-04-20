Erdogan anunță restricţii privind armele după atacurile mortale din şcoli. Ce măsuri va implementa guvernul turc

Erdogan anunță restricţii privind armele după atacurile mortale din şcoli. Ce măsuri va implementa guvernul turc

20 apr. 2026, 23:55
Erdogan anunță restricţii privind armele după atacurile mortale din şcoli. Ce măsuri va implementa guvernul turc
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat luni că guvernul va limita accesul la arme de foc şi va creşte supravegherea online, după două atacuri armate mortale în şcoli în sudul Turciei. Atacurile au avut loc miercuri în regiunea Kahramanmaraş, unde opt copii în vârstă de 10 şi 11 ani şi un profesor au fost ucişi de un tânăr de 14 ani, şi marţi în regiunea Şanliurfa, unde un fost elev s-a sinucis după ce a deschis focul.

Ce măsuri anunţă guvernul turc

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat luni, după o întâlnire cu guvernul, că va „implementa noi reguli legale pentru a limita deţinerea de arme”, potrivit declarațiilor. Anunţul include, în special, restricţionarea accesului la arme de foc şi creşterea supravegherii online, inclusiv prin utilizarea inteligenţei artificiale.

În plus, Erdogan a spus că autorităţile trebuie să acorde atenţie conţinutului legat de „violenţe şi decădere morală” de la televizor. Măsurile anunţate vizează atât modificări legislative, cât şi practici administrative pentru a limita accesul minorilor la arme şi influenţa conţinutului media.

Ce s-a întâmplat în atacurile din Kahramanmaraş şi Şanliurfa

Potrivit Digi24, un tânăr de 14 ani a deschis focul miercuri într-o şcoală din regiunea Kahramanmaraş (sud), ucigând opt copii în vârstă de 10 şi 11 ani şi un profesor. Autorităţile au declarat că atacatorul, care a murit, achiziţionase cinci arme de foc şi era fiul unui fost ofiţer de poliţie, care a fost arestat.

Un alt atac, marţi, în regiunea Şanliurfa (sud-vest), a fost comis de un fost elev care a deschis focul într-un liceu înainte de a se sinucide la sosirea poliţiei. Ambele incidente au determinat reacţia imediată a Executivului turc şi anunţul de revizuire a reglementărilor privind armele de foc.

Cum vor fi aplicate pedepsele şi supravegherea online

Erdogan a anunţat că pedepsele vor fi sporite pentru proprietarii de arme care nu îşi protejează corespunzător armele, în special atunci când minorii au acces la ele, relatează AFP. Măsura urmăreşte să sancţioneze negligentul păstrării armelor şi să descurajeze accesul facil al minorilor la armele de foc.

Totodată, creşterea supravegherii online va include instrumente tehnologice, precum utilizarea inteligenţei artificiale, pentru monitorizarea conţinutului care promovează violenţa sau decăderea morală. Anunţul a fost făcut după o întâlnire guvernamentală.

