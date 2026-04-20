PSD îl somează pe Ilie Bolojan după refuzul plecării: „Viața politică a domniei sale ca prim-ministru s-a încheiat" (VIDEO)

PSD îl somează pe Ilie Bolojan după refuzul plecării: „Viața politică a domniei sale ca prim-ministru s-a încheiat” (VIDEO)

Iulia Petcu
20 apr. 2026, 22:23
PSD îl somează pe Ilie Bolojan după refuzul plecării: „Viața politică a domniei sale ca prim-ministru s-a încheiat” (VIDEO)
  De ce spune PSD că Guvernul nu mai funcționează
  Cum descrie PSD relația din coaliție
  Ce mesaj direct a primit Ilie Bolojan
  Care sunt scenariile discutate acum

Criza din coaliția de guvernare s-a adâncit după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că rămâne în funcție. PSD a reacționat imediat și susține că actualul Executiv nu mai are susținerea necesară pentru a continua.

De ce spune PSD că Guvernul nu mai funcționează

Liderul social-democrat consideră că actuala formulă de guvernare și-a pierdut majoritatea parlamentară. În opinia sa, plecarea PSD din ecuație schimbă complet echilibrul politic din Legislativ.

„Avem un guvern care nu mai are o majoritate în spate, pentru că Partidul Social Democrat reprezintă aproape jumătate din ponderea în Parlament. Asta înseamnă că se dorește ca această perioadă de reașezare politică să se prelungească. Iar responsabil pentru treaba aceasta este Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a continuat criticile și a susținut că rezultatele guvernării sunt vizibil slabe. „Doar cine e rău-voitor poate să spună că în România avem un guvern care funcționează. Nu există un act de guvernare articulat, lucid, îndreptat spre români.”

Cum descrie PSD relația din coaliție

Grindeanu afirmă că tensiunile nu au apărut recent, ci încă de la formarea alianței. El susține că PSD nu a fost tratat niciodată ca partener egal în actuala construcție politică.

„Am intrat în această coaliție de bună credință, încercând să facem bine și să reparăm lucruri din trecut. Dar, din prima zi, noi am fost tratați ca adversari politici, nu ca parteneri politici”, a spus liderul PSD, potrivit stiripesurse.ro.

În interpretarea social-democraților, conflictul de astăzi este consecința directă a acestor fricțiuni acumulate în lunile trecute.

Ce mesaj direct a primit Ilie Bolojan

Președintele interimar al PSD i-a transmis premierului să își schimbe tonul și abordarea publică. El a subliniat că o majoritate pro-europeană este greu de construit fără sprijin social-democrat.

„L-aș îndemna pe Ilie Bolojan să-și reducă tonalitatea, pentru că dacă vrea să existe în continuare o majoritate în Parlament pro-europeană, acest lucru e aproape imposibil fără Partidul Social Democrat”, a afirmat Grindeanu.

Tot el a mers mai departe și a spus: „Eu cred că viața politică, deocamdată, a domniei sale ca prim-ministru s-a încheiat.”

Care sunt scenariile discutate acum

PSD susține că există doar două variante după consultările de la Cotroceni. Prima presupune desemnarea unui alt premier și refacerea majorității parlamentare.

A doua variantă înseamnă trecerea partidului în opoziție și retragerea miniștrilor din Executiv. „Ori avem o majoritate care dă un alt prim-ministru, ori Partidul Social Democrat trece în opoziție”, a spus Grindeanu.

El a avertizat și asupra unor demisii rapide dacă nu apare o soluție negociată. Potrivit acestuia, miniștrii PSD, prefecții și secretarii de stat pot pleca din funcții.

Fritz: Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupției, s-o spună clar (VIDEO)
Politică
Fritz: Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupției, s-o spună clar (VIDEO)
Grindeanu: PSD vrea coaliție pro-europeană fără Bolojan, altfel trece în opoziție
Politică
Grindeanu: PSD vrea coaliție pro-europeană fără Bolojan, altfel trece în opoziție
Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să exercit mandatul de premier (VIDEO)
Politică
Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să exercit mandatul de premier (VIDEO)
Surse: Ședință în PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise: „Cred ca putem da direcția de a nu accepta să fim anexa PSD”
Politică
Surse: Ședință în PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise: „Cred ca putem da direcția de a nu accepta să fim anexa PSD”
Mihai Dimian anunță schimbări pentru salariile cadrelor didactice. Ce se întâmplă cu orele peste program
Politică
Mihai Dimian anunță schimbări pentru salariile cadrelor didactice. Ce se întâmplă cu orele peste program
Olguța Vasilescu, atac la Bolojan chiar când PSD denunță o presupusă campanie nazistă: „Șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat la români” (VIDEO)
Politică
Olguța Vasilescu, atac la Bolojan chiar când PSD denunță o presupusă campanie nazistă: „Șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat la români” (VIDEO)
Peste 97% dintre PSD-iști au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan / Grindeanu, în ședința decisivă: „Mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat” (VIDEO)
Politică
Peste 97% dintre PSD-iști au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan / Grindeanu, în ședința decisivă: „Mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat” (VIDEO)
Marcel Ciolacu, acuzat că ar avea afaceri imobiliare dubioase și că locuiește într-un penthouse, într-o zonă de lux a Capitalei. Reacția fostului premier PSD
Politică
Marcel Ciolacu, acuzat că ar avea afaceri imobiliare dubioase și că locuiește într-un penthouse, într-o zonă de lux a Capitalei. Reacția fostului premier PSD
PSD sesizează CNCD și Parchetul după valul de meme-uri care i-au comparat cu șobolani
Politică
PSD sesizează CNCD și Parchetul după valul de meme-uri care i-au comparat cu șobolani
Băluță: Ciucu tună și fulgeră la adresa oricui nu îl divinizează pe Bolojan. Chiar și președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat
Politică
Băluță: Ciucu tună și fulgeră la adresa oricui nu îl divinizează pe Bolojan. Chiar și președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat
22:07 - Fritz: Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupției, s-o spună clar (VIDEO)
21:45 - Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
21:38 - Grindeanu: PSD vrea coaliție pro-europeană fără Bolojan, altfel trece în opoziție
21:18 - Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!” (VIDEO)
21:02 - Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să exercit mandatul de premier (VIDEO)
20:48 - Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
20:47 - Polițist în vârstă de 20 de ani, găsit împușcat pe un teren din Tulcea
20:30 - Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident
20:14 - Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
20:00 - Surse: Ședință în PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise: „Cred ca putem da direcția de a nu accepta să fim anexa PSD”