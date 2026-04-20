Criza din coaliția de guvernare s-a adâncit după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că rămâne în funcție. PSD a reacționat imediat și susține că actualul Executiv nu mai are susținerea necesară pentru a continua.

De ce spune PSD că Guvernul nu mai funcționează

Liderul social-democrat consideră că actuala formulă de guvernare și-a pierdut majoritatea parlamentară. În opinia sa, plecarea PSD din ecuație schimbă complet echilibrul politic din Legislativ.

„Avem un guvern care nu mai are o majoritate în spate, pentru că Partidul Social Democrat reprezintă aproape jumătate din ponderea în Parlament. Asta înseamnă că se dorește ca această perioadă de reașezare politică să se prelungească. Iar responsabil pentru treaba aceasta este Ilie Bolojan”, a declarat

Acesta a continuat criticile și a susținut că rezultatele guvernării sunt vizibil slabe. „Doar cine e rău-voitor poate să spună că în România avem un guvern care funcționează. Nu există un act de guvernare articulat, lucid, îndreptat spre români.”

Cum descrie PSD relația din coaliție

Grindeanu afirmă că tensiunile nu au apărut recent, ci încă de la formarea alianței. El susține că PSD nu a fost tratat niciodată ca partener egal în actuala construcție politică.

„Am intrat în această coaliție de bună credință, încercând să facem bine și să reparăm lucruri din trecut. Dar, din prima zi, noi am fost tratați ca adversari politici, nu ca parteneri politici”, a spus liderul PSD, potrivit stiripesurse.ro.

În interpretarea social-democraților, conflictul de astăzi este consecința directă a acestor fricțiuni acumulate în lunile trecute.

Ce mesaj direct a primit Ilie Bolojan

Președintele interimar al PSD i-a transmis premierului să își schimbe tonul și abordarea publică. El a subliniat că o majoritate pro-europeană este greu de construit fără sprijin social-democrat.

„L-aș îndemna pe să-și reducă tonalitatea, pentru că dacă vrea să existe în continuare o majoritate în Parlament pro-europeană, acest lucru e aproape imposibil fără Partidul Social Democrat”, a afirmat Grindeanu.

Tot el a mers mai departe și a spus: „Eu cred că viața politică, deocamdată, a domniei sale ca prim-ministru s-a încheiat.”

Care sunt scenariile discutate acum

PSD susține că există doar două variante după consultările de la Cotroceni. Prima presupune desemnarea unui alt premier și refacerea majorității parlamentare.

A doua variantă înseamnă trecerea partidului în opoziție și retragerea miniștrilor din Executiv. „Ori avem o majoritate care dă un alt prim-ministru, ori Partidul Social Democrat trece în opoziție”, a spus Grindeanu.

El a avertizat și asupra unor demisii rapide dacă nu apare o soluție negociată. Potrivit acestuia, miniștrii PSD, prefecții și secretarii de stat pot pleca din funcții.

