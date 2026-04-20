Ministrul Educației, Mihai Dimian, propune o schimbare care poate influența direct veniturile profesorilor din România. Oficialul susține că munca depusă peste pragul de 40 de ore săptămânal trebuie plătită separat, indiferent unde este realizată.

Ce schimbare propune pentru plata profesorilor

Mihai Dimian spune că profesorii trebuie remunerați corect pentru toate activitățile care depășesc norma standard de lucru. El include aici atât munca desfășurată în școală, cât și sarcinile rezolvate acasă.

vrea o evaluare completă a fișei postului, astfel încât fiecare responsabilitate să fie măsurată clar. Scopul este ca normele didactice să nu mai fie stabilite estimativ sau arbitrar.

„Să cuantificăm aceste activități, iar cei care depășesc 40 de ore pe săptămână să fie recompensați suplimentar”, a declarat Mihai Dimian.

De ce a adus în discuție simulările și examenele

Un exemplu invocat de ministru privește corectarea lucrărilor de la simulările examenelor naționale. În prezent, această activitate nu aduce plată suplimentară, deși consumă timp considerabil în perioade aglomerate.

Oficialul consideră că o parte din aceste sarcini poate intra într-o fișă extinsă a postului, însă nu integral. După un anumit volum, statul ar trebui să suporte costurile suplimentare.

„Dacă faci evaluări pentru simulare, poate că 30 de evaluări pot să le includ în această fișă a postului extinsă, dar restul nu mai am unde să le includ. Drept urmare, trebuie să găsesc fonduri pentru a plăti aceste evaluări suplimentare”, a mai spus ministrul.

Cum arată situația din sistemul de educație

Mihai Dimian afirmă că România se confruntă cu un dezechilibru creat în ultimul deceniu. Numărul elevilor a scăzut, însă personalul total din sistem a crescut în același interval.

„Noi ce constatăm? Constatăm că în România numărul de elevi a scăzut în ultimii 10 ani cu 7%, numărul de și de personal didactic, auxiliar sau nedidactic a crescut cu 7%. Deci noi ne aflăm într-o situație în care, de fapt, raportul dintre numărul de elevi și numărul de profesori a scăzut semnificativ în ultimii 10 ani de zile. Ei, dar una din dificultăți este tocmai aceasta, pentru că acolo unde au scăzut clasele sau unde s-a diminuat efectivul școlii, n-am luat măsuri, iar acolo unde am dezvoltat, sigur că a fost nevoie să suplimentăm personal”, a explicat .

Ministrul spune că problema a apărut deoarece în școlile unde efectivele s-au redus nu s-au luat măsuri. În schimb, zonele noi dezvoltate au cerut angajări suplimentare și resurse noi.

Comasările de școli revin în discuție

Oficialul susține că unele reorganizări au fost amânate, deși existau temeiuri legale clare. Mai ales în cazul liceelor tehnice, scăderea elevilor a lăsat unele unități sub pragurile normale de funcționare.

„Și în administrația publică s-a ajuns mult sub pragurile stabilite de legislație, dar nu se ia nicio măsură. Poate că din acest motiv nu s-a luat nicio măsură nici în educație. Deci sunt locuri în care aceste comasări, fie că era legea 141, fie că nu, ar fi trebuit să fie făcute”, a precizat ministrul la TVR Info.

Ministrul a criticat și unele comasări făcute fără logică administrativă sau geografică. El a sugerat că anumite decizii locale au urmărit alte interese decât binele elevilor.

„Dacă însă noi comasăm un liceu de aici, cu o școală generală de la 4 km și n-am făcut-o cu o școală generală de lângă liceu, atunci a fost o decizie locală care nu a fost luată pe baza ideii pe care am enunțat-o aici, ci probabil pe baza altor interese”, a conchis ministrul, potrivit Capital.

Unde va fi nevoie de personal nou

În paralel cu reorganizările, ministerul trebuie să acopere extinderea rețelei școlare și a creșelor noi. Oficialul spune că deja au fost aprobate peste 400 de posturi pentru unități noi. „Am vizitat școli noi care îmi solicită personal suplimentar pentru că s-a deschis o nouă școală, vor veni 200-300 de elevi acolo, solicită personal suplimentar.”

Potrivit ministrului, dezvoltările noi trebuie susținute cu personal, la fel cum scăderea elevilor din alte zone impune restructurări firești.