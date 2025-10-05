B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei

Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei

Ana Beatrice
05 oct. 2025, 10:46
Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei
Sursa Foto: Captură Video/ B1 TV
Cuprins
  1. Ce este evenimentul Run for Genomics și care este scopul său
  2. Cum poate genomică schimba viața pacienților cu boli rare
  3. Ce tip de boli pot fi depistate mai ușor cu ajutorul testării genetice
  4. Ce ar trebui să știe oamenii înainte să facă un test genetic

Evenimentul Run for Genomics a avut loc duminică în Capitală, reunind aproximativ 1.000 de participanți care au alergat pentru a susține dezvoltarea infrastructurii de genomică în România. Evenimentul a fost dedicat conștientizării importanței geneticii în diagnosticarea și tratarea bolilor rare. Printre cei prezenți s-a numărat și medicul Radu Țincu, specialist ATI și toxicolog la Spitalul Floreasca, care a explicat legătura dintre știință, sănătate și sport.

Ce este evenimentul Run for Genomics și care este scopul său

Evenimentul Run for Genomics este o inițiativă care îmbină activitatea fizică cu educația medicală, punând accent pe importanța cercetării în domeniul genomicii. „Discutăm de un eveniment care conștientizează importanța detectării anomaliilor genetice și implicarea lor în apariția diferitelor patologii. Înțelegând astăzi că cel mai important tratament este cel individualizat, ne gândim la terapiile individualizate care pot să aibă loc doar atunci când detectăm genetica fiecărui pacient în parte. Pe de altă parte, acest eveniment, acest CROSS este organizat împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie și aduce prin plan importanța bolilor rare. Una din două mii de persoane sufără de o boală rară și de foarte multe ori accesul la diagnostic și tratament este îngreunat tocmai pentru că nu avem suficientă cercetare în domeniul genetici. De aceea, Institutul de Dezvoltare și Cercetare în Genomică este partea acestui CROSS. ”, a explicat dr. Radu Țincu pentru B1 TV.

Cum poate genomică schimba viața pacienților cu boli rare

„Genomica este o știință nouă care analizează genele și genomul uman în ansamblul lui. Nu se ocupă doar individual de fiecare genă în parte, ci de interacțiunea pe care aceste gene le au și evident care sunt efectele și implicațiile acestor modificări genetice în apariția unor patologii. De ce cred că este important? Pentru că, vă spuneam, fiecare tratament va fi individualizat în funcție de aceste modificări genetice pentru că nu toată lumea va răspunde la fel la aceeași moleculă. S-a dovedit faptul că același tip de medicament poate să aibă efecte diferite în funcție de aceste particularități genetice individuale ale fiecarei persoane în parte. Oricum, genetica va rămâne, va fi în viitor, cu siguranță, o parte integrantă a diagnosticului și tratamentului oricălui tip de pacient”, a adăugat medicul.

Ce tip de boli pot fi depistate mai ușor cu ajutorul testării genetice

„Evident, maladiile genetice, dar ceea ce se configurează în ultima perioadă este implicarea geneticii, spre exemplu, în detectarea predispoziției de a dezvolta unele forme de cancer. Se încearcă chiar identificarea unor gene care să fie implicate în fenomenul dependențelor și sunt studii care arată că ar putea să existe astfel de implicații ale unor gene în diferite comportamente adictive. Cel mai probabil, vă spuneam, în anii următor vom asista, de exemplu, la identificarea unor gene care să crească riscul cardiovascular și, în acest fel, să putem să identificăm înainte de a dezvolta anumite afecțiuni cardiovasculare pacienții care au un astfel de risc”, a spus Radu Țincu.

Ce ar trebui să știe oamenii înainte să facă un test genetic

„Ar trebui să știe că atunci când au în familie o încărcătură genetică importantă, ar trebui să realizeze această testare genetică. Cei care au, de exemplu, mai multe forme de cancer în familie pot să realizeze aceste mapări genetice. Eu cred că prima oară trebuie să discute cu medicul de familie, medicul specialist, și doar în cazul în care se impune o diagnosticare genetică, trebuie realizată. Testele genetice nu se vor realiza niciodată de rutină, decât acolo unde există suspiciuni în alte, că pot se evidențieze o patologie”, a mai precizat acesta.

Tags:
Citește și...
Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria: Iașul, copleșit de durere și revoltă
Eveniment
Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria: Iașul, copleșit de durere și revoltă
Timiș: Doi minori au fost reținuți după ce ar fi furat 400 de litri de motorină
Eveniment
Timiș: Doi minori au fost reținuți după ce ar fi furat 400 de litri de motorină
Sorin Oprescu a fost reţinut în Salonic. Justiția elenă urmează să decidă dacă va fi adus în România pentru ispășirea condamnării
Eveniment
Sorin Oprescu a fost reţinut în Salonic. Justiția elenă urmează să decidă dacă va fi adus în România pentru ispășirea condamnării
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 5 – 11 octombrie: Racii vor primi vești care le pot schimba destinul (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 5 – 11 octombrie: Racii vor primi vești care le pot schimba destinul (VIDEO)
Șofer din Roman, reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile
Eveniment
Șofer din Roman, reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile
Cine este românca premiată la Paris Fashion Week 2025. Află povestea din spatele colecției „The Artist”
Eveniment
Cine este românca premiată la Paris Fashion Week 2025. Află povestea din spatele colecției „The Artist”
Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii
Eveniment
Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii
Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”
Eveniment
Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”
Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
Eveniment
Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026
Eveniment
Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026
Ultima oră
13:23 - Austria nu susține noile sancțiuni UE împotriva Rusiei. Viena cere deblocarea activelor înghețate pentru Raiffeisen
13:02 - Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre bugetul familiei. Cum își pot gestiona românii veniturile: „Vremurile sunt dificile” (VIDEO)
12:03 - Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria: Iașul, copleșit de durere și revoltă
11:20 - Se întoarce Dan Negru? Ce planuri are prezentatorul pentru Revelionul 2025
10:16 - Alertă ANM! Un ciclon lovește România în orele următoare: ploi abundente și vânt puternic (VIDEO)
09:39 - Acordul de pace din Gaza, pe masa lui Trump: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»”
08:52 - Spațiul aerian al Lituaniei, închis după apariția a 13 baloane neidentificate. Autoritățile suspectează o nouă provocare
08:23 - Avertismentul economistului Cristian Păun: România stagnează, companiile sunt sufocate de taxe și lipsă de viziune
00:15 - Rădulescu (BNR): „Românii sunt supărați nu neapărat pentru că au strâns cureaua, ci pentru că hiperprivilegiații nu participă la strânsul curelei”. Crește TVA și în 2026?
23:32 - Derapaj. Simion l-a făcut iar „autist” pe Nicușor Dan: „V-am spus și nu m-ați crezut” / Cum a mințit liderul AUR în trecut că înțelege și regretă acest limbaj