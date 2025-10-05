Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei

Evenimentul a avut loc duminică în Capitală, reunind aproximativ 1.000 de participanți care au alergat pentru a susține dezvoltarea infrastructurii de genomică în România. Evenimentul a fost dedicat conștientizării importanței geneticii în diagnosticarea și tratarea bolilor rare. Printre cei prezenți s-a numărat și medicul Radu Țincu, specialist ATI și toxicolog la Spitalul Floreasca, care a explicat legătura dintre știință, sănătate și sport.

Ce este evenimentul Run for Genomics și care este scopul său

Evenimentul Run for Genomics este o inițiativă care îmbină activitatea fizică cu educația medicală, punând accent pe importanța cercetării în domeniul genomicii. „Discutăm de un eveniment care conștientizează importanța detectării anomaliilor genetice și implicarea lor în apariția diferitelor patologii. Înțelegând astăzi că cel mai important tratament este cel individualizat, ne gândim la terapiile individualizate care pot să aibă loc doar atunci când detectăm genetica fiecărui pacient în parte. Pe de altă parte, acest eveniment, acest CROSS este organizat împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie și aduce prin plan importanța bolilor rare. Una din două mii de persoane sufără de o boală rară și de foarte multe ori accesul la diagnostic și tratament este îngreunat tocmai pentru că nu avem suficientă cercetare în domeniul genetici. De aceea, Institutul de Dezvoltare și Cercetare în Genomică este partea acestui CROSS. ”, a explicat dr. Radu Țincu pentru B1 TV.

Cum poate genomică schimba viața pacienților cu boli rare

„Genomica este o știință nouă care analizează genele și genomul uman în ansamblul lui. Nu se ocupă doar individual de fiecare genă în parte, ci de interacțiunea pe care aceste gene le au și evident care sunt efectele și implicațiile acestor modificări genetice în apariția unor patologii. De ce cred că este important? Pentru că, vă spuneam, fiecare va fi individualizat în funcție de aceste modificări genetice pentru că nu toată lumea va răspunde la fel la aceeași moleculă. S-a dovedit faptul că același tip de medicament poate să aibă efecte diferite în funcție de aceste particularități genetice individuale ale fiecarei persoane în parte. Oricum, genetica va rămâne, va fi în viitor, cu siguranță, o parte integrantă a diagnosticului și tratamentului oricălui tip de pacient”, a adăugat medicul.

Ce tip de boli pot fi depistate mai ușor cu ajutorul testării genetice

„Evident, maladiile genetice, dar ceea ce se configurează în ultima perioadă este implicarea geneticii, spre exemplu, în detectarea predispoziției de a dezvolta unele forme de cancer. Se încearcă chiar identificarea unor gene care să fie implicate în fenomenul dependențelor și sunt studii care arată că ar putea să existe astfel de implicații ale unor gene în diferite comportamente adictive. Cel mai probabil, vă spuneam, în anii următor vom asista, de exemplu, la identificarea unor gene care să crească riscul cardiovascular și, în acest fel, să putem să identificăm înainte de a dezvolta anumite afecțiuni cardiovasculare pacienții care au un astfel de risc”, a spus Radu Țincu.

Ce ar trebui să știe oamenii înainte să facă un test genetic

„Ar trebui să știe că atunci când au în familie o încărcătură genetică importantă, ar trebui să realizeze această testare genetică. Cei care au, de exemplu, mai multe forme de cancer în familie pot să realizeze aceste mapări genetice. Eu cred că prima oară trebuie să discute cu medicul de familie, medicul specialist, și doar în cazul în care se impune o diagnosticare genetică, trebuie realizată. Testele genetice nu se vor realiza niciodată de rutină, decât acolo unde există suspiciuni în alte, că pot se evidențieze o patologie”, a mai precizat acesta.