Spitalele și pacienții din ele riscă să ajungă victime colaterale ale crizei bugetare. Unitățile medicale ar putea rămâne fără tratamente, problemă care, spune ministrul Alexandru Rogobete, este ținută sub atentă observație, astfel încât să nu ajungă să pună sănătatea unor persoane în pericol.

Ce a dus la situația actuală din spitale

Potrimit ministrului Sănătății, întreruperile de din spitale vin ca urmare a unor datorii pe care le are Casa Națională de Asigurări de Sănătate, datorii cumulate de-a lungul mai multor ani. alexandru Rogobete a declarat că ministerul la conducerea căruia se află, împreună cu cel de Finanțe, lucrează pentru a scăpa de aceste datorii până la finalul anului.

„În momentul de față nu există întreruperi grave de medicamente în unitățile sanitare. Sigur că monitorizăm săptămânal această situație și acolo unde există sau pot exista întreruperi sau presiuni financiare, în special, încercăm să mediem și să ajustăm mecanismul financiar cât se poate de repede pentru a nu pune în pericol tratamentele pacienților.

De ce am ajuns aici? Pentru că există datorii pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate le are nu doar de anul acesta, ci le duce, le trage an de an fiscal, de mai mulți ani și atunci sigur că s-a ajuns la o acumulare a acestor datorii care pun oarecare presiune importantă, spun eu, pe furnizori. Încercăm în schimb și nu pot să nu mulțumesc Ministerului Finanțelor, care a avut deschidere și reacție promptă la această situație, să închidem aceste datorii și până în decembrie să nu mai existe datorii către furnizorii de servicii medicale și către furnizorii de medicamente”, a declarat ministrul Sănătății, la .

Cum încearcă Ministerul Sănătății să prevină lipsa medicamentației

Alexandru Rogobete susține că în cadrul ministerului pe care îl conduce a avut loc o schimbare de tactică. Adică, nu se mai urmărește doar achitarea datoriilor existente, dar și prevenirea apariției și acumulării altora.

„Noi acum stingem incendii, așa cum suntem obișnuiți, însă problema este una de fond, la care lucrăm împreună cu Ministerul Sănătății, împreună cu reprezentanții industriei, pentru ca în viitor să nu mai ajungem la aceste situații, care sunt ciclice din păcate și care ani de zile s-au tot întâmplat, însă nu au fost luate măsuri concrete care să limiteze acest fenomen care duce la acumularea de datorii. Și vă dau doar două exemple scurt: pe site-ul Ministerului Sănătății există un ordin de ministru care va introduce în listă peste 35 de molecule în lista de compensate. Practic lărgim plaja de molecule și de medicamente pe care prescriptorii le pot acorda pacienților, pe de o parte, și pe de altă parte, încercăm să realizăm, după modelul unor țări din Uniunea Europeană, un fond de inovație, unde va participa activ industria farmaceutică. Din calculele noastre, putem acumula anul viitor în acest fond în jur de 1,5 – 2 miliarde de lei, care vor fi utilizați pentru tratamentele inovative și pentru plata acestor tratamente, chiar dacă ele nu sunt în lista de compensate. Deci încercăm să găsim mecanisme financiare astfel încât aceste situații să nu se mai repete”, a explicat ministrul Rogobete.

Ce le-a transmis ministrul Sănătății cetățenilor

Ministrul i-a asigurat pe pacienți că situația din spitale, deși la limita critică, este atent ținută sub control, astfel încât nicio persoană să nu aibă de suferit. Pe de altă parte, Alexandru Rogobete susține că a fost suplimentat bugetul pentru secțiile critice, tocmai pentru a se asigura că nu există lipsuri sau întreruperi de tratamente pentru acei oameni care suferă de afecțiuni grave, ce nu permit amânare.

„Dar ce pot să spun oamenilor, pentru a nu induce panică, este că știm de situație, că monitorizăm stocurile săptămânal și că vom face toate eforturile să nu existe lipsuri în spitale. Mai mult, Ministerul Sănătății a suplimentat deja, și vom încerca inclusiv în luna octombrie să facem același lucru, bugetul pentru acțiunile prioritare, practic, acele programe care finanțează direct anumite specialități din spitale, astfel încât să nu existe lipsuri și întreruperi de medicație în secțiile critice: la ATI, , infarct, neonatrauma și lista poate continua”, a mai afirmat acesta.

Întrebat dacă există riscul ca datoriile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să nu fie achitate până la finalul anului, iar situația din spitale să escaladeze, ministrul a răspuns: „Cifrele acum exclud asemenea riscuri. Și gândesc optimist pe cifre, nu pentru că sunt eu un om optimist și nu cred că vom avea asemenea probleme”.