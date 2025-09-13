Filmul „Jaful Secolului” este pentru Premiile 2026 și, deși încă nu a intrat în cinematografe, se anunță a fi ceva cu totul inedit pentru cinematografia românească.

Trei băieți și un jaf făcut în două minute și jumătate, care i-a făcut celebri. Lungmetrajul regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu, este inspirat din viața reală, iar jurnaliștii B1TV au vrut să afle mai multe despre unul dintre actorii filmului.

Un vis devenit realitate

Am luat legătura cu Robert Iovan, unul dintre actorii importanți ai filmului, cel care face parte din echipa „băieților răi”, cei care au comis jaful. Robert se află la o primă experiență de acest gen și, deși deloc străin de domeniul actoriei, căci aceasta este meseria lui, craioveanul a recunoscut că emoțiile au fost colosale.

Actorul a povestit că a visat să trăiască aceste momente încă de pe vremea când era un adolescent și, iată că la 14 ani distanță, a reușit să își îndeplinească marea dorință.

„Experiența Jaful Secolului a fost cea mai tare experiență din viața mea, din absolut tot ceea ce am trăit eu până acum. Și m-a ajutat să mă dezvolt ca om și să-mi îndeplinesc un vis. Visul pe care îl aveam de când eram pe băncile liceului, de a deveni actor de film. Și uite că profeția s-a îndeplinit după 14 ani, odată cu momentul în care am jucat în acest film. O experiență inedită. Am înțeles ce înseamnă un platou, am înțeles ce înseamnă un set de filmări, am învățat reguli foarte multe legate de film, pentru că eu veneam cu o experiență de teatru care era total diferită față de ceea ce am învățat ulterior. Și am învățat că dacă lucrezi cu o echipă extraordinară, lucrurile vin natural și de la sine, exact cum am avut eu ocazia să lucrez cu această echipă minunată a lui Cristian Mungiu”, a declarat Robert Iovan, în exclusivitate, pentru site-ul B1TV.

Robert Iovan: „Mi-am ținut lacrimile până în momentul în care am apăsat butonul de închidere al conversației”

Încă de copil, Robert și-a dorit să poată avea un rol într-un film de-al marelui Cristian Mungiu. Tânărul a povestit că emoția l-a năpădit până la lacrimi, atunci când, după terminarea castingului, a aflat că a fost selectat pentru rol.

„După ce am dat castingul pe Zoom, mi-am ținut lacrimile până în momentul în care am apăsat butonul de închidere al conversației și mi-au spus că s-a acceptat. Și, efectiv, am plâns ca un copil. Mi-am sunat un prieten, cel mai bun prieten, m-am văzut cu el în oraș și am spus că se întâmplă treaba asta. Apoi, o perioadă lungă de timp, nu am mai fost contactat. Au spus că mă contactează ei mai aproape. A fost cu suspans. Și, într-o zi frumoasă de toamnă, chiar am fost contactat și am început să facem procesul natural al unui film, adică fitting, probe de costume, cunoaștere, citiri de text alături de ceilalți actori și apoi am plecat, într-un timp scurt, imediat în Olanda”, a mărturisit actorul.

„Jaful secolului” a fost difuzat, pentru prima dată, în cadrul TIFF (Transilvania International Film Festival), iar Robert a fost prezent în sală, susținând inclusiv o sesiune deschisă de întrebări, cu publicul.

Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară, atunci când au vizionat filmul. Personalități din România au fost prezente la eveniment, iar atunci când oamenii au aplaudat sau au râs, tânărul actor a înțeles cu adevărat ce treabă bună a făcut.

„(n.r. Cum ai trăit experiența de la TIFF?) îți dai seama, să te vezi pe un ecran foarte mare și să vezi că mai sunt încă 1.000 de oameni în care se uită la tine și colegul tău de scaun e Andy Moisescu, adică un tip pe care îl apreciezi și l-ai văzut numai în micul tău ecran de acasă, prima dată bătea inima ca la porumbel în mine, efectiv. Și apoi, ușor-ușor, când am văzut că publicul râde și apreciază foarte mult modul în care joc, am început să prind curaj. Și asta m-a făcut să urmăresc cu plăcere fără să mă judec prea tare. Și până la final, da, vreau să spun că m-au trecut toate emoțiile, de la început de frică până la anxietate, apoi, ușor-ușor, am început să simt fericire, multă fericire, împlinire. Practic, mi-am trăit toată viața în durata filmului. Înțelegi? Am trăit toate emoțiile posibile. A fost minunat să pot să port un Q&A liber cu publicul. Și, da, aș repeta experiența asta oricând. Și chiar a fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta. Așa că, mulțumesc lui Dumnezeu, puterea lui e cea mai mare”, a adăugat Robert Iovan.

Personajul interpretat: un contra-emploi categoric

Întrebat fiind dacă se aseamănă cu Adrian, personajul pe care l-a interpretat în film, sau este vorba despre un contra-emploi, o personalitate total diferită de cea pe care el o are în viața reală, Robert nu a stat prea mult pe gânduri și a răspuns răspicat.

„Vorbim despre un contra-emploi, toată lumea crede că l-am făcut cu ușurință datorită sau din cauza depinde cum vrei să o iei, că aspectul meu poate arăta așa, mai dur, mai «de băiat de băiat», dar de fapt eu sunt total opus cu Adrian, adică am o viață liniștită, nu folosesc limbaj neadecvat, chiar feresc cât de mult se poate de fiecare dată, iar Adrian este exact contrariul meu, așa că am avut foarte mult de lucru și m-am documentat cum să fiu așa. Adică nici măcar eu pe mine nu m-am recunoscut în momentul în care m-am văzut, ceea ce înseamnă că am făcut o treabă bună. Am fost un băiat rău și amuzant și naiv, așa că mi-am făcut treaba”, a povestit tânărul.

De ce să urmărească publicul filmul „Jaful Secolului”

L-am rugat pe Robert să ne ofere trei motive pentru care filmul „Jaful Secolului” sau „Traffic”, așa cum este numit în alte țări, ar trebui să îi determine pe oameni să cumpere bilet la cinematograf. I-a fost greu să ofere numai trei, însă s-a limitat poate la cele mai importante lucruri care i-au venit în minte, în acel moment.

„Dacă aș avea timp la dispoziție, ți-aș da vreo 10 motive sau, dacă mă gândesc bine, vreo 12 motive. Dar o să mă limitez la 3. Unul, pentru că este, să zic eu, un film românesc care face legătura dintre filmul de autor și filmul de public. Adică este într-adevăr un film pentru oamenii care apreciază cinematografia, dar nu îi lipsește tenta comercială pe care publicul larg dorește de fiecare dată să o vadă. Al doilea motiv, dacă îți plac filmele care sunt foarte amuzante, în același timp să te țină și în suspans, în același timp să aibă și dramă, și în al patrulea rând să aibă și partea de acțiune, ei bine, Jaful secolului este exact ceea ce îți dorești să vezi. Pe de altă parte, motivul numărul 3 este că filmul se bazează pe o poveste reală și poți să-ți imaginezi mai ușor cum acei trei băieți au reușit să facă un jaf în 2 minute și 30 de secunde și să îi facă celebri pe acest capitol”, a conchis Robert Iovan.

Premiera filmului va avea loc în data de 23 septembrie, când poate fi vizionat în cinematografele din țară, fiind distribuit de Forum Film.

„Jaful Secolului” a câștigat Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriță în rol principal la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriței Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiția balcanică) în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sofia, Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai.

Filmul este o coproducție România – Belgia – Olanda, la realizarea căruia au contribuit producători cunoscuți din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu), dar și din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clercq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Borjeson).